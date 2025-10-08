Ако искаме да сме богати, то и ние трябва да работим като германците, заяви Йордан Иванов

5156 Снимка: iStock by Getty Images

Внесохме законопроект, предлагащ отпадане на почивните понеделници. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Йордан Иванов в кулоарите на парламента пред журналисти.

По думите му няма никаква логика тогава, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделникът да се почива.

Иванов добави, че по данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 милиона лева. Той допълни, че България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където те са 253.

"Ако искаме да се справим в ситуацията с публичните финанси в държавата, ние си даваме сметка, че това са непопулярни мерки, но ако искаме да сме богати, то и ние трябва да работим като германците", каза Йордан Иванов.

Промяната беше въведена преди почти 9 години. Тогава Министерството на труда и социалната политика предложи промяна в Кодекса на труда, свързана с почивните дни по време на празници. Целта бе да се прекрати сливането на празнични дни по Коледа и Нова година и покрай официалните празници като 1-ви и 6-и май, 6-и и 22-ри септември.

За този подход при почивните дни настоя бизнесът.

Така от 1 януари 2017 г. влезе в сила промяната в КТ, че когато официален празник съвпадне със събота или неделя, първият работен ден след тях е неприсъствен.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.