Внесохме законопроект, предлагащ отпадане на почивните понеделници. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Йордан Иванов в кулоарите на парламента пред журналисти.

Парламентът

По думите му няма никаква логика тогава, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделникът да се почива.

Иванов добави, че по данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 милиона лева. Той допълни, че България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където те са 253.

"Ако искаме да се справим в ситуацията с публичните финанси в държавата, ние си даваме сметка, че това са непопулярни мерки, но ако искаме да сме богати, то и ние трябва да работим като германците", каза Йордан Иванов.

Промяната беше въведена преди почти 9 години. Тогава Министерството на труда и социалната политика предложи промяна в Кодекса на труда, свързана с почивните дни по време на празници. Целта бе да се прекрати сливането на празнични дни по Коледа и Нова година и покрай официалните празници като 1-ви и 6-и май, 6-и и 22-ри септември.

За този подход при почивните дни настоя бизнесът.

Така от 1 януари 2017 г. влезе в сила промяната в КТ, че когато официален празник съвпадне със събота или неделя, първият работен ден след тях е неприсъствен.

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
17749
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта? Корнер
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта?
4243
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална синергия Бизнес
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална син...
4775
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
11578
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
22919
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
2276
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие Вкусотии
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие
1364
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
283
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1031