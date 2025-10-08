До 7400 лв. на семейство отпускат на пострадалите от наводненията
Сумите не са големи, но това са възможностите ни, обясни социалният министър Борислав Гуцанов
По 3000 лв. на семейство допълнително е решило да отпусне правителството на пострадалите от наводненията към полагащите се 1914 лв. За още 2500 лв. може да се кандидатства за повредена покъщнина, с което общо помощите стават до 7414 лв.
Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг след редовното заседание на Министерски съвет.
Условията са наводненото жилище да бъде законно построено и да бъде единствено. Телевизори, перални, печки и др. са уреди, за които ще бъдат давани обезщетения, обясни той.
Средствата ще се отпуснати от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
"Разбираме, че сумите не са големи, но това са възможностите ни. Мъката на хората няма как да бъде потушена, но искаме да знаят, че държавата е до тях", каза Гуцанов.
Той се е уговорил с премиера Росен Желязков на следващото заседание да се гласуват и помощи за семействата на загиналите, които се очаква да са в размер на 15 хил. лв.
Гуцанов уточни, че кандидатстването и отпускането на средствата ще става веднага.
Освен това социалното министерство обмисля да направи програма, по която безработни да се включват в дейности по почистване и обезопасяване на дерета, сухи реки и подобни обекти превантивно.