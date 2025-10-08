"Да идва още днес, каквото иска - 100, 200 милиона без обществена поръчка. Ще има 66 депутати "за", ще му гласуваме", обяви лидерът на ГЕРБ

5304 Снимка: БТА

Бойко Борисов предложи на столичния кмет Васил да внесе в Народното събрание извънреден закон за почистването на града, за да се справи с кризата с боклука. Ако го направи, лидерът на ГЕРБ обеща подкрепа на всичките депутати от парламентарната му група.

"Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия, или през неговите депутати, които са тук, за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска. Да му гласуваме без обществени поръчки да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема. И ще има 66 депутати "за". Ако иска да свърши работа и нещо му пречи, 66 гласа има в залата в парламента. Днес да го внесе! Мобилизация, национализация - каквото иска! Каквото иска, но да дойде с решение и да каже: "Това е моето решение, така ще изчистя боклука от София", каза Борисов в кулоарите в парламента.

Лидерът на ГЕРБ добави, че подава ръка на Терзиев, защото софиянци не са виновни за "игричките, които си играят" в столицата.

"И сега кметът, борец срещу мафията... Срещу коя мафия се бори? Той две години е вече кмет. Срещу коя мафия? Досега тази мафия от него ли получаваше пари всеки месец, като им е плащал? Ясна ми е PR стратегията им - кметът-герой. Само че те я научиха от мен. Няма да ви дам да го направите. Кметът да идва с предложение какво иска от нас, за да се реши днес въпросът. 100 милиона, 200 милиона, без обществена поръчка - каквото пожелае този кмет. Днес да идва! Веднага! Не да приказва само "мафията". Две години им плаща на мафията. Ако са мафия, разбира се", каза още Борисов.

"Още когато "Спаси София" и Бонев напуснаха коалицията ПП-ДБ, разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата. Още тогава, когато им се разпадна коалицията, когато почнаха да им бягат кметовете, когато почнаха общинските съветници да им бягат... и обвиненията, извадете си, на Бонев към Терзиев бяха за абсолютно несправяне с работата", върна се назад Борисов.

Лидерът на ГЕРБ припомни кризата с боклука, когато той беше кмет на града и "ми затвориха сметището в "Суходол". "След това премиерът Станишев с Вълка ми прибраха кофите в София. Затова предлагам, макар че той счита, че да си кмет е даденост по наследство, когато дядо ти е шеф на Военното контраразузнаване, се предполага, че всичко ти е позволено. Аз победих и София беше години наред най-чистата столица", коментира още Борисов

