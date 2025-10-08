Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предлага повишаване на таксата за посещение при личен лекар на два етапа - от ноември да се плаща 3.90 лева, а от догодина около 6 лева или 0.5% от минималната работна заплата. Пред Радио София председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България доц. д-р Любомир Киров обясни, че актуализацията е трябвало да се случи доста по-рано и плавно през годините, за да не изглежда драстично вдигането сега на таксата.

Той припомни, че група пациенти - социално слаби, хронично болни, включително и лица до 18 години и учащи във висши учебни заведения, са освободени от потребителска такса.

"Това, което към момента предлагаме като първа стъпка едва ли по някакъв начин би ги ограничило. И в бъдеще, което предлагаме, пак не би било препятствие. Трябва да се знае, че такава потребителска такса се дължи не само при нас, а и в специализираната медицинска помощ и в болниците. Ние говорим за един принцип, който трябва да има тази такса, както съфинансираща роля, така и ограничаваща роля", каза доц. Киров.

По думите му, от години съсловието, освен че извършва на свой гръб медицински услуги, поема и социални функции.

Лични лекари поискаха по-висока потребителска такса при преглед, в това число и за децата
Виж още Лични лекари поискаха по-висока потребителска такса при преглед, в това число и за децата

"Затова ние казваме, че е крайно време всеки като институция, който е решил да облекчи по някаква причина от това задължение определени групи хора, то нека бъде така добър, че да възстанови тази сума на съответните хора - те да си я заплатят, а след това да им бъде възстановена, а не това да става за сметка на изпълнителите на медицинска помощ", посочи доц. д-р Любомир Киров.

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предлагат и въвеждане на потребителска такса и при децата.

"Това може да стане както по принципа на хората над 65 години - една част се заплаща от родителите, не от децата, а останалата част от държавния бюджет", каза доц. д-р Любомир Киров.

По отношение на поетапното увеличение на таксата, председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари обясни, че една от причините за това предложение, е да може от началото на 2026 г., когато България приеме официално евро валутата, сумата да бъде цяла.

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
19005
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
5897
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
8326
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
12437
"Време разделно" като антична трагедия Impressio
"Време разделно" като антична трагедия
1716
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
3455
Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб Вкусотии
Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб
605
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
788
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1782