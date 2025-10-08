По тях има сходни белези от мъчения, каза полицията, която подозира, че престъпленията може да са свързани с наркотрафика

411 люстративна снимка: Courtesy of Carlos Giusti/GFR MEDIA via AP /БТА

Полицията в Пуерто Рико разследва убийствата на петима мъже, чиито голи тела били оставени на обществени места, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията определя зловещите находки вчера като нещо необичайно за американската територия в Карибско море, която обаче е засегната от наркотрафика, пише БТА.

По данни от днес на острова с население от 3,2 милиона души от началото на тази година са били извършени 344 убийства, срещу 379 за същия период на миналата.

Три от телата били оставени едно върху друго близо до църква в град Каролина, източно от столицата Сан Хуан. Убитите хора засега не са идентифицирани.

Две тела били открити в Сантурсе - квартал на Сан Хуан. Самоличността на единия човек вече е установена.

По петте тела има сходни белези от мъчения, каза полицията, която подозира, че убийствата може да са свързани с наркотрафика.

Пуерто Рико отдавна е транзитна точка за доставка на дрога от Латинска Америка за континенталната част на САЩ и други държави, посочва АП.

