Полицията в Пуерто Рико разследва убийствата на петима мъже, чиито голи тела били оставени на обществени места, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията определя зловещите находки вчера като нещо необичайно за американската територия в Карибско море, която обаче е засегната от наркотрафика, пише БТА.

По данни от днес на острова с население от 3,2 милиона души от началото на тази година са били извършени 344 убийства, срещу 379 за същия период на миналата.

Три от телата били оставени едно върху друго близо до църква в град Каролина, източно от столицата Сан Хуан. Убитите хора засега не са идентифицирани.

Две тела били открити в Сантурсе - квартал на Сан Хуан. Самоличността на единия човек вече е установена.

По петте тела има сходни белези от мъчения, каза полицията, която подозира, че убийствата може да са свързани с наркотрафика.

Най-издирваният наркотрафикант в Еквадор бе екстрадиран в САЩ
Виж още Най-издирваният наркотрафикант в Еквадор бе екстрадиран в САЩ

Пуерто Рико отдавна е транзитна точка за доставка на дрога от Латинска Америка за континенталната част на САЩ и други държави, посочва АП. 

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
19371
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
6526
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
8899
Кой е ултимативният смарт часовник на 2025 година? IT
Кой е ултимативният смарт часовник на 2025 година?
5665
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
426
Мрежа от високоскоростни влакове ще свързва всички големи градове в ЕС Trip
Мрежа от високоскоростни влакове ще свързва всички големи градове в ЕС
4475
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
901
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
904
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1876