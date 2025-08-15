Това показват видеозапаси от охранителната система на хотела, в чиято стена е спряло електрическото превозно средство

8816 Снимка: Скрийншот/Нова телевизия

18-годишният младеж, който вчера блъсна трима възрастни и три деца с електрическо АТВ в Слънчев бряг, не е направил опит да спре. Това показват видеозаписите от хотела, в чиято стена се блъска момчето, след като удря вървящите по тротоара пешеходци, заяви пред Нова телевизия мениджърът на хотела Христо Караилиев, който е изгледал записите от камерите.

Един от пострадалите е именно служител на хотела, който Караилиев управлява.

"Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камерите се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път и опит за спиране. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние", добави той.

Сигналът за инцидента, който стана на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в Слънчев бряг, е подаден вчера пет минути преди 14 часа. Тогава 18-годишният младеж от Несебър, управляващ взето под наем електрическо АТВ, се отклонява вдясно от пътя и качвайки се на тротоара блъска движещите се там пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

Пловдивчанката и малкото й дете са в реанимация с опасност за живота. В УМБАЛ Бургас са още трима пострадали. Само бащата се е отървал с леки наранявания. Двете племеннички на семейството също са извън опасност.

Бащата на двете момиченца Юлиян Здравков каза, че състоянието на младата жена и момченцето е много тежко.

"Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио, шита й е главата и е с множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало", добави той.

По думите на Здравков, бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. Мъжът твърди, че младежът е карал с бясна скорост, а след катастрофата дори не са му сложени белезници.

"Снаха ми не е дишала след удара. Трябва всички институции да се задвижат, трябва да се даде гласност на този случай. Защо в комплекса има ограничение на скоростта от 30 километра в час, а се дава под наем превозно средство, което вдига 100 километра. Казаха, че са хвърлени като кегли - по цялата поляна. Не знам с колко е карал този младеж, но гумите са свирели в завоя", допълва Юлиян Здравков.

Бащата на пострадалата жена - Йордан Соколов - смята, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

