В Италия има 8 милиона жители, които са изложени на риск от наводнения и свлачища. Това означава почти всеки десети жител на Апенините. В същите рискови райони работят и над 600 000 фирми. Тези данни се съдържат в доклад за хидрогеоложките рискове в Италия, разработен от Конфедерацията на италианските занаятчии и малки и средни предприемачи (Конфартиджанато). "Ние сме една страна в риск. На опасност е изложен животът на хората, икономическата активност, нашето културно наследство", предупреди председателят на Конфартиджанато Марко Гранели, цитиран от Скай Ти Джи 24, АНСА и БТА.

В доклада се посочва още, че 44 процента от италианците се страхуват от екстремни метеорологични събития, причинени от климатичните промени. Тези страхове са основателни, защото през 2023 г. в страната са били регистрирани 378 климатични събития със сериозно въздействие. Това е увеличение с 22 процента спрямо подобни събития, регистрирани през предходната година, отбелязва Скай Ти Джи 24.

Конкретно в доклада се казва, че италианците, живеещи в райони, в които има риск от свлачища, са 5 707 465. В същите райони има 405 240 компании. Там има 1 867 094 сгради и 38 153 културни обекти. В документа се отчита, че в районите с риск от свлачища населението се е увеличило с 1,7 процента, броят на сградите се е увеличил с 2,7 процента, броят на компаниите е нараснал с 1,8 процента, а бройката на културните обекти е нараснала със 7 процента спрямо 2018 г.



