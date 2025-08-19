Въпреки оптимистичните думи на Доналд Тръмп и някои по-хладни оценки от евролидерите, до понеделник вечерта нямаше конкретни ангажименти за гаранции за сигурност или стъпки към мирно споразумение

9989 Снимка: AP/БТА

Президентът Володимир Зеленски се завърна в Белия дом в понеделник, за да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп за нови разговори, насочени към прекратяване на войната в Украйна.

Няколко европейски лидери също отлетяха за Вашингтон, за да присъстват на срещата дни след като Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин в Аляска, но успех за прекратяването на огъня нямаше.

Въпреки оптимистичните думи на Тръмп и някои по-хладни оценки от европейските му партньори, до понеделник вечерта нямаше конкретни ангажименти за гаранции за сигурност или стъпки към мирно споразумение.

Ето четирите основни извода от разговорите.

Възможна ли е среща между Путин и Зеленски?

След срещата на върха Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social, че се е обадил на Путин, за да започне уреждането на разговори между руския лидер и Зеленски.

Тръмп заяви, че след разговорите между Путин и Тръмп на място, което ще бъде определено, ще има тристранна среща, където американският президент ще се присъедини по-късно.

Съветник на Путин коментира след това, че Тръмп и Путин са разговаряли 40 минути по телефона.

Преди европейските лидери да седнат с Тръмп в Източната зала на Белия дом, микрофон улови репликите между американския лидер и френския президент Еманюел Макрон.

"Мисля, че иска да сключи сделка. Мисля, че иска да сключи сделка за мен. Разбирате ли това? Колкото и безумно да звучи", каза Тръмп на Макрон, изглежда, говорейки за Путин.

Предстои да видим колко лесно ще бъде да се изправят двама толкова заклети врагове лице в лице на масата за преговори за първи път, откакто започна пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

От месеци Зеленски настоява да се срещне с Путин, въпреки че това вероятно е начин да докаже аргумента си, че Русия не търси мир.

Москва многократно отхвърля идеята за среща между Путин и Зеленски.

Външнополитическият съветник на руския държавен глава Юрий Ушаков в понеделник вечерта отбеляза, че си струва да се проучи възможността за повишаване на нивото на представителите от руската и украинската делегация в преговорите.

Европейците се противопоставят, след като Тръмп се отдръпва от прекратяването на огъня

Тръмп сякаш отхвърли необходимостта от каквото и да е прекратяване на огъня, преди да могат да се проведат преговори за прекратяване на войната.

В миналото това беше ключово искане на Украйна, което ясно показа, че държавата вижда края на бойните действия като предпоставка за по-нататъшни разговори с Русия и в крайна сметка за дългосрочно споразумение.

Прекратяването на огъня може да бъде и малко по-лесно за постигане, отколкото пълноценно мирно споразумение, което би отнело много месеци преговори, през които руското нападение срещу Украйна вероятно би продължило.

"Не знам дали е необходимо", каза Тръмп за прекратяването на огъня.

Но европейските лидери сякаш се противопоставиха, като най-силният отговор дойде от германския канцлер Фридрих Мерц.

"Не мога да си представя, че следващата среща ще се проведе без прекратяване на огъня", каза Мерц. "Така че, нека работим по това и нека се опитаме да окажем натиск върху Русия."

Когато беше помолен да говори, Зеленски не повтори предишните си призиви за прекратяване на огъня.

Тръмп намеква за гаранции за сигурност

Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантиране на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната, без да уточнява обхвата на каквато и да е помощ.

Американският президент не предложи участие на място. Но когато репортери го попитаха дали гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна могат да включват американски военни в страната, Тръмп не го изключи.

Той каза, че Европа е "първата линия на защита", но че "ние ще бъдем ангажирани".

"Ще им осигурим добра защита", каза президентът.

Това е най-решителното изказване, което Тръмп някога е изказвал по въпроса за гаранциите за сигурност, които обикновено се считат за първостепенни за всякакъв вид сделка с Русия.

Той също така каза, че по време на срещата на върха в Аляска миналата седмица Путин е приел, че ще има гаранции за сигурност за Украйна като част от всяко мирно споразумение.

На пресконференцията след срещите в понеделник Зеленски заяви, че част от гаранцията за сигурност ще включва сделка за оръжия между САЩ и Украйна на стойност 90 милиарда долара (67 милиарда британски лири).

Той каза, че това ще включва американски оръжия, които Украйна не притежава, включително авиационни системи, противоракетни системи "и други неща, които няма да разкрия".

Зеленски също така заяви, че САЩ ще закупят украински дронове, което ще помогне за финансирането на вътрешното им производство на безпилотните летателни апарати.

Украинският президент отбеляза пред репортери, че гаранциите за сигурност за Киев вероятно ще бъдат разработени в рамките на 10 дни.

Зеленски и офанзивата му с чар

Предвид последното му посещение в Овалния кабинет през февруари, украинският президент положи значителни усилия, за да очарова този път американските си домакини - включително поредица от шест "благодаря" в рамките на първите няколко минути от срещата.

Последния път, когато беше в Белия дом, Зеленски беше смъмрен от вицепрезидента Джей Ди Ванс за предполагаема липса на благодарност за подкрепата на САЩ за Украйна.

Този път Зеленски носеше тъмен костюм, а не традиционното си военно облекло.

Украинският президент също се опита да изгради "семейни връзки" по време на срещата, като връчи на домакина писмо от първата дама на Украйна Олена Зеленска, което да бъде предадено на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

"Не е до теб - до съпругата ти е", каза той на Тръмп.

Европейските лидери засилиха ласкателството с Тръмп преди многостранната среща, като го засипаха с похвали за работата му по събирането им около масата за преговори.

"Наистина искам да ви благодаря за вашето лидерство", каза генералният директор на НАТО Марк Рюте.

Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че макар преди това да не е имало признаци, че Русия иска да се движи към мир, "нещо се е променило", благодарение на Тръмп.

Въпреки това европейците се опитаха да покажат, че и те се чувстват изложени на всяка бъдеща руска агресия.

Френският президент Еманюел Макрон каза мрачно на колегите си лидери: "Когато говорим за гаранции за сигурност, говорим и за въпроса за сигурността на европейския континент."

