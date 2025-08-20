Будапеща и Москва, Рим и Женева, дори Беларус изрази желание да е домакин, Белият дом и Кремъл мълчат

960 Снимки в колаж: БТА/AP

Къде ще е историческата среща в опит за постигане на мирно споразумение между Володимир Зеленски и Владимир Путин след три години и половина война? Желаещите да домакинстват на знаковото събитие се роят, но засега нито Белият дом, нито Кремъл издават мястото. Ако вече е избрано такова. И отново, както преди избора на Аляска, започнаха наддаванията и спекулациите.

Няколко европейски държави изразиха желание да приемат двамата президенти на свой терен, но еднозначно потвърждение няма.

Засега сигурното е само, че американският президент Доналд Тръмп планира такава среща и я договори преди ден от Овалния кабинет, когато прекъсна разговора си със Зеленски и придружаващите го евролидери, за да говори по телефона 40 минути с Владимир Путин.

Планът е първо да има двустранна среща между руския и украинския президент, а след нея да се проведе и тристранна, вече и с участието на американския им колега.

Подробности за инициативата си разказа в интервю за "Фокс нюз" днес самият Доналд Тръмп. Той издаде детайли и от разговора си с Путин.

"Казах му, че ще уговорим среща с президента Зеленски и вие двамата ще се срещнете, а след тази среща, ако всичко се получи добре, ще се срещнем и ще приключим. В този случай са необходими двама, за да танцуват танго. Те трябва да имат някаква връзка, иначе само губим много време", разказа в интервюто Тръмп.

По думите му няма време за отлагане с месец-два, защото тогава ще има още 40 000 загинали.

"И всъщност го направих - обадих се на президента Путин и се опитваме да уговорим среща с президента Зеленски", каза той.

Тръмп обясни какво го е изненадало в отношенията между президента Путин и президента Зеленски. "Мисля, че фактът е, че може би се разбират малко по-добре, отколкото си мислех, иначе нямаше да организирам [двустранната] среща, щях да организирам среща на трима души. Но мисля, че се справят малко по-добре. Имаше огромна вражда", цитира го Белият дом.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит потвърди тази вечер, че Владимир Путин е изразил съгласие да се срещне с Володимир Зеленски с думите: "Направи го", предаде ДПА.

Левит отказа да коментира възможни места за евентуалната двустранна среща между Путин и Зеленски. Тя подчерта, че единствено американският президент Доналд Тръмп знае дали руският президент има готовност за такава среща. "Аз мога да ви уверя, че правителството на САЩ и администрацията на Тръмп дори и в момента, докато говорим, работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща", цитира я БТА.

От американска страна уточниха, че срещата Зеленски-Путин може да се състои в близките две седмици, съобщи пред "Фокс нюз" ръководителката на държавния протокол, посланик Моника Кроули, цитирана и от ТАСС. Тя отказа да разкрие къде ще се проведе събитието. "Не искам да изпреварвам президента /б.р. - Доналд Тръмп/ и евентуалните му изявления по този въпрос", каза дипломатът.

Междувременно АФП съобщи, като се позова на свои източници, че Путин е предложил срещата да се проведе в Москва и това е станало по време на телефонния разговор в Белия дом, но Зеленски е казал "не". С днешна дата пък руският външен министър Сергей Лавров припомни, че в Аляска Путин вече покани Тръмп в руската столица, а той отбеляза, че това е "интересно".

В медиите беше лансиран и нов вариант за място на преговорите - в Будапеща.

Според "Политико" Белият дом планира евентуална тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна в унгарската столица, като следваща стъпка в преговорите за прекратяване на продължаващата от години война, твърди представител на администрацията на Тръмп и лице, близко до администрацията. Американските тайни служби се подготвят за срещата на върха в централноевропейската страна, ръководена от премиера Виктор Орбан, който е близък с президента Доналд Тръмп от първия мандат на американския президент, пише "Политико".

Подобна теза разви и "Блумбърг", според която пред Тръмп унгарският премиер Виктор Орбан е изразил готовност да организира среща на Путин и Зеленски на свой терен. Това е станало по време на разговор, иницииран от Тръмп по молба на евролидерите вчера, които са се обърнали към американския президент да повлияе на унгарския премиер, който е против приемането на Украйна в ЕС.

Френският президент Еманюел Макрон вече предложи срещата на върха за мир между Владимир Путин и Володимир Зеленски да се състои в Европа, в "неутрална страна, може би Швейцария".

"Настоявам за Женева", каза Макрон в интервю, излъчено по-рано във вторник по френския новинарски канал LCI. От своя страна Швейцария обеща на Путин имунитет от арест, ако пристигне на мирна конференция в Женева.

Завъртя се дори идея мястото на срещата да бъде Рим.

"Среща в Рим е малко вероятна", е казал дипломатически източник в италианската столица пред кореспондента на ТАСС. И обяснил, че има редица пречки, както формално-логистични, така и от политически характер. Сред тях е и фактът, че Италия е обявена за неприятелска държава от Русия.

Едва ли Русия ще придаде такава политическа значимост и престиж на правителството на Джорджа Мелони, е казал източникът на ТАСС, припомняйки, че италианската премиерка веднъж вече се опита да лансира за място на преговорите Ватикана - опция, категорично отклонена от външния министър Сергей Лавров. Рим, като възможна локация за тристранната среща, беше лансиран от "Скай нюз", като медията отново се позова на дипломатически източници, посочвайки, че този вариант устройва както американската, така и украинската страна.

Москва не отхвърля никакви формати на работа по украинското урегулиране, включително двустранни или тристранни, заяви междувременно руският външен министър Сергей Лавров в интервю за телевизия "Россия-24", предаде ТАСС.

"Ние не се отказваме от никакви форми на работа - нито двустранни, нито тристранни, президентът [на Русия Владимир Путин] неведнъж е казвал това. Главното е, че всички формати трябва да бъдат използвани не заради това, някой да напише сутрин във вестниците или да се покаже вечерта по телевизията, или после да клюкарства в социалните мрежи, а заради това, че стъпка по стъпка, постепенно, започвайки от експертното ниво, и след това преминавайки през всички необходими стъпки, трябва да се подготвят срещите на върха. Винаги ще подкрепяме такъв сериозен подход", заяви министърът, цитиран и от БТА.

Той добави: "Всички контакти с участието на национални лидери трябва да бъдат подготвени с най-голяма задълбоченост", предаде Ройтерс.

А на опашката от кандидати да влязат в историята с домакинство на такава важна среща се нареди и съюзничката на РФ - Беларус. Властите в Беларус са готови да организират срещу между президента Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщи прессекретарят на президента Александър Лукашенко - Наталия Ейсмонт пред "Ведомости", предаде ТАСС.

Русия официално мълчи и не коментира в конкретика спряганите досега потенциални локации, а съветникът на Путин - Юрий Ушаков, коментира единствено, че Кремъл подкрепя продължението на преките консултации между Москва и Киев, в това число и идеята за повишаване на нивото на преговарящите.

Не е изключено и сега да последва изненада, подобна на избора на Аляска, а Европа отново да бъде загърбена като евентуално място за преговори. Особено след като има заповед за арест на Путин от Международния съд в Хага. До момента руските и украинските делегации водеха преговорите в Истанбул.

