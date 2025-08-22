Бурята вилня за кратко, но причини сериозни щети в Монтана, наводни улици в Търговище

Силна буря с дъжд и ураганен вятър премина през Централна и Североизточна България в петък следобед.

Най-мощен беше циклонът в Монтана.

Вихрушката беше кратка, но събори много дървета по пътищата в целия град и по шосетата извън населеното място, свидетелстват кадрите, заснети от потребители на социалната мрежа.

Дърво се стовари върху автомобил, а друго препречи основна пътна артерия.

Хората определиха случилото се като подобно на торнадо. Дърво препречи пътя и до Първо училище в Монтана.

Макар и мигновена, бурята нанесе сериозни поразии.

Вятърът събори по тротоарите маси, столове и чадъри на няколко заведения. От пожарната потвърдиха, че са получили множество сигнали за нанесени щети, предаде бТВ.

Силният вятър, заедно със слаб дъжд и гръмотевици, продължава и към момента.

Към този момент няма информация за затворени пътища и прекъсвания на електричеството в района.

Мощна беше и бурята, която премина през Мизия, свидетелстват видеа, публикувани в социалната мрежа.

Буря с градушка се изви над Велико Търново, Шумен и Търговище.

Екипи разчистват паднали дървета след бурята във Велико Търново и общината, съобщи кметът на старата столица Даниел Панов на официалната си фейсбук страница. Сигнали от граждани са постъпили за район „Дълга лъка“ в града, Дебелец, Килифарево, селата Присово и Малки чифлик, където е засегната и електропреносната мрежа, както и за пътя между Килифарево и Плаков, предаде БТА.

Незабавно е създадена нужната организация и са изпратени екипи на общината, на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на „Енерго Про“ за предприемане на необходимите действия. Кметовете на населените места също са на терен.

Гръмотевична буря с интензивен дъжд и силен вятър се изви над Търговище. Има данни и за паднала градушка, съобщиха за БТА от метеорологичната обсерватория в областния град.

Улиците в града бързо се наводниха, шахтите не успяваха да поемат своевременно падналите количества дъжд. Хора и автомобили се затрудниха при придвижването си. В някои райони на града е прекъснато електрозахранването.

Дежурният в Областното пътно управление каза, че за кратко време са получени редица сигнали за паднали дървета по пътища в различни направления, за момента всички се отнасят за община Търговище.

Буря, придружена със силен вятър, премина за около десетина минути над Шумен. Над града падна и градушка. Към момета няма информация от Областната дирекция на МВР да са постъпвали сигнали за произшествия, на които да са се отзовали спасителните и противопожарни екипи.

През страната преминава студен атмосферен фронт, който ще донесе интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Очаква се заоблачаване от запад на изток, а до вечерта дъждът ще обхване и североизточните райони, гласи прогнозата на НИМХ.

Северозападният вятър ще се усили, като най-късно ще достигне източната част на страната. Температурите ще бъдат силно разнородни – от 28–29° в Западна България до 36–37° в източните райони. По Черноморието – между 26° и 29°.



