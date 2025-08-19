4850 Снимка: iStock by Getty Images

Ще зависи ли съдбата на Украйна от Славянск и Краматорск, Дружковка и Константиновка? Тези имена може да не са широко известни, но това са четирите ключови "градове-крепости" в останалата част от Донецка област, които руският президент Владимир Путин според информациите изисква като цена за мира.

Въпреки че подробностите все още не са ясни, изглежда, че рамката на мирното споразумение, договорено в общи линии между Путин и Тръмп, предвижда руснаците да се съгласят да замразят настоящата фронтова линия. Те може би дори биха могли да върнат някои малки части от регионите Суми и Харков, които са завладели, а в замяна на това Киев да се откаже от много по-голямата част от Донецка област, която все още контролира.

Това би било горчива хапка за преглъщане в много отношения. Не само защото въпросната област - около 30% от региона, над 15 539 квадратни километра - е много по-голяма от територията, която би била освободена в провъзгласената от Тръмп "размяна". Причината е и в нейната стратегическа стойност. В рамките на този регион се намира така нареченият "крепостен пояс", съставен от споменатите добре защитени градове и няколко други градове и селища, разположени от север на юг по магистрала N-20 Константиновка -Славянск.

Като се има предвид, че Киев неизбежно и разбираемо би се опасявал от нова руска агресия, независимо от условията на евентуално споразумение, за тях става още по-важно да имат тези отбранителни линии от своята страна на фронтовата линия. Освен това, това е територия, напоена с кръвта на хиляди украински войници, а също така и с символично значение: Славянск е градът, превзет от руския националист Игор "Стрелков" Гиркин, когато, по неговите собствени думи, той "натисна спусъка" на въстанията, които предизвикаха необявената война в Донбас, която впоследствие доведе до инвазията през 2022 г. При тези обстоятелства може дори да възникне въпросът дали военните изобщо биха приели заповед за оттегляне.

Въпреки това Путин изглежда е променил хода на дискусията. Като го е превърнал в дебат за това дали тази капитулация е приемлива или не, той на практика накара Запада да признае, че съществуващите окупирани територии са загубени. Може би някой ден, чрез военни или политически средства, те могат да бъдат възвърнати, но няма надеждна теория за победа, според която Киев може ги възвърне в обозримо бъдеще, която да не се основава на някакъв малко вероятен deus ex machina, като руски икономически колапс или близката смърт на Путин.

Освен това, Путин вероятно смята, че в крайна сметка тази територия така или иначе ще бъде загубена за Киев - независимо дали това ще отнеме месец, година или повече, някой ден неговите сили ще пробият кървавия път през крепостния пояс. Отказът да се сключи споразумение сега означава само повече смърт и страдание за всички преди неизбежното.

Путин може да греши и да се окаже готов да се откаже от това искане, но няма да го направи лесно или просто така. Териториалното завоевание никога не е било истинската цел на Путин, а по-скоро подчиняването на Украйна. Като се има предвид, че той никога не е очаквал да се впусне в голяма, скъпа и безкрайна война, Путин може да е готов да приеме сделка, след която все пак да може да провъзгласи за триумф в Москва. Украйна обаче също може да почувства, че печели някаква победа, ако успее да получи значими гаранции за сигурност и помощ за възстановяване, за да се превърне в истинска суверенна, демократична и стабилна нация извън сферата на влияние на Москва.

В крайна сметка, именно тук вероятно ще останат наистина трудните преговори. Тази част от Донецк е важна, но решаващо значение ще има средата, в която украинците ще възстановят страната си. Путин ще иска да ги остави без защита и разделени (всъщност, малка част от причината за неговото искане за Донецк е именно да принуди Зеленски или да обрече народа си на още война, или да вземе чудовищно непопулярно решение в името на мира).

Въпросът е доколко съюзниците на Украйна са готови да предложат тези сериозни и надеждни гаранции и да принудят Путин да ги приеме. Те може да се изкушат да се придържат към празните си мантри, че "не може да се позволи на Путин да спечели". Украинците, които се сражават на фронта и се крият от руските дронове в бомбоубежищата, имат пълното право да изберат да устоят и да се съпротивляват на всяка такава грозна сделка. Като се има предвид, че европейските съюзници на Украйна явно (и с право) не са склонни да излагат на опасност собствените си войници, може да се постави под въпрос моралността на опитите им да насърчат Зеленски да остане твърд, просто за да избегнат мръсните морални компромиси, които мирът би изисквал.

