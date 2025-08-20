8707 Снимка: Getty Images

Срещата на Доналд Тръмп с европейските лидери в Белия дом бе изключително ярък спектакъл, който може да се разглежда именно от театрална гледна точка: кой в какво амплоа се е представил и доколко се е справил с избраната роля. Но това е антураж, пише в статия главният редактор на сп. "Россия в глобальной политике" Фьодор Лукянов.

Ако се опитаме да извлечем основното съдържание, ще се окаже, че то не е свързано с украинската криза. Опитите да се разреши тя продължават и засега е трудно да се каже с какво ще завършат. Но е ясно, че не европейските страни ще бъдат тези, които ще определят крайната конфигурация. За сметка на това характерът на отношенията в рамките на западната общност се прояви напълно на това събитие. И това е най-важният извод от гледна точка на оценката на общите политически перспективи.

Въз основа на комуникацията на европейските лидери с Тръмп може да се направи един извод: Европа няма политическа субектност в отношенията си със САЩ. Всички усилия на първите лица на Стария свят са насочени към изработване на поведенческа тактика. Как да се направи така, че американският президент ("татенце", по думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте) да не се ядоса - защото тогава ще му се развали настроението и ще има наказание... Звучи малко абсурдно, но така стоят нещата. И източниците гордо съобщават какви ценни съвети е дал Киър Стармър на Владимир Зеленски: какво да облече, как да благодари, какви точно думи да използва и т.н.

Разбира се, тук не трябва да се забравя личността на самото "татенце", но това не променя същността.

Европа е принудена да се върти по най-изтънчен начин, за да не развали отношенията си със САЩ, защото Старият свят внезапно усети своята висока степен на зависимост от Новия. И стратегическа, и политическа, и икономическа.

Казано просто, без Америка Европа може много малко. Дори по въпроси, които засягат пряко нейните интереси.

Всичко това не се случи сега и не се случи внезапно. Фазата, чиято кулминация наблюдаваме, започна, колкото и странно да е, при предшественика на Тръмп Джо Байдън. Именно той фактически възложи на Европа основната тежест на конфликта с Русия - в по-малка степен пряка финансова, а в много по-голяма - политическа и макроикономическа. Това беше съпроводено, разбира се, с прочувствени изявления за безпрецедентна трансатлантическа солидарност, за това, че именно сега взаимодействието е преодоляло спада и е достигнало ново ниво. На практика обаче се случваше прехвърляне на икономическите ползи към САЩ и прехвърляне на загубите към Стария свят.

При Тръмп този процес от латентен стана открит и дори демонстративен. Особеностите на характера на настоящия господар на Белия дом, разбира се, играят роля, но по-скоро това се отнася до външните прояви, а не до същността. Тръмп без срам показва, че Европа го интересува изключително като инструмент за решаване на някои проблеми, преди всичко като финансов инструмент, който сваля тежестта на разходите от Съединените щати. Според Тръмп, Европа има и още няколко полезни функции.

Например, по всичко личи, че тя ще бъде натоварена с техническата страна на съдействието на Украйна, което ще бъде необходимо след постигането на споразумение. Но Европа не се разглежда като партньор, чиято позиция трябва да се вземе предвид, ако тя се различава от американската. Ходът на преговорите по търговското споразумение преди няколко седмици и сключеното споразумение станаха доказателство за това.

Европа избра тактиката на безгранично ласкателство, в потока от което се опитва внимателно да добави своите несъгласия и предложения. Ефективността на такъв подход изглежда съмнителна.

Тръмп с готовност приема ласкателствата, тъй като счита, че възхваляванията са констатация на очевидното, тоест на собствените му достойнства. И, разбира се, постъпва по свой начин - щом толкова се възхищавате от мен, значи правя всичко правилно, присъединявайте се! И продължавайте да се възхищавате.

Може да се каже, че Европа е в същото положение като всички останали страни - партньори на САЩ. Но не е така. От съюзниците доста твърда позиция при новия министър-председател зае Канада, и Тръмп забави нападките си. А извън атлантическата общност ситуацията е съвсем друга. Натискът върху големите незападни страни (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР - причините са различни, но мерките са сходни) не ги накара да се подчинят. Никой не иска да влиза в конфликт, но и правителствата на тези страни откровено не считат за недопустимо да се поддават на шантажа. Така че Европа е безусловен шампион по готовност да се приспособи към по-големия си другар.

Да, европейците сега се успокояват с мисълта, че става въпрос за конкретна личност. Казват си, че стопанинът на Белия дом ще се смени и нещата ще се оправят. Разбира се, едва ли скоро ще видим толкова колоритен президент на САЩ като Тръмп (въпреки че световната политика в момента е капризна). Но толкова по-голямо ще бъде разочарованието на европейците, когато открият, че следващите американски лидери (дори демократите), дори и да променят стила си на поведение, същността на отношенията ще остане същата. В продължение на четвърт век, от президентството на Джордж Буш-младши, Европа старателно не забелязваше стратегическия курс на Вашингтон към постепенно отклоняване от атлантическия съюзник към други цели. Междувременно този курс беше много последователен, независимо от това кой управляваше в Белия дом. И след Тръмп този процес ще продължи. А като се има предвид най-високата степен на готовност да се подмазват, която проявяват сега представителите на ЕС, следващите президенти ще очакват същото.

Отделен интересен въпрос е как Москва би изграждала отношения с такава Европа, ако изобщо някога започне да ги изгражда. Все пак най-продуктивните периоди в руско-европейските отношения са свързани с времената, когато Старият свят осъзнаваше и преследваше собствените си интереси и беше способен поне отчасти да ги защити от външен, включително американски натиск. Така, в началото на 80-те години, когато съветско-американският диалог стана изключително хладен, западноевропейските съюзници на САЩ все пак постигнаха от Рейгън да не пречи на реализацията на техните съвместни с СССР големи енергийни проекти. Защото на самите европейци това беше необходимо и изгодно. Проблемът сега не е в това, че Европа следва изключително американския килватер.

Европа не е в състояние да формулира за себе си в какво се състои нейната изгода и затова, съзнателно или инстинктивно, се стреми да следва Америка. А Америка изхожда изключително от своите интереси, разглеждайки Европа отчасти като конкурент, отчасти като източник на ресурси, които трябва да бъдат иззети.

В какво би се състояла същността на взаимодействието на Русия с такава Европа - не е ясно. Но това при всички случаи е хипотетичен въпрос и е въпрос на много далечно бъдеще. Засега проблемът може да доведе до появата в Стария свят на тежка обществено-политическа невроза, а това, както показва историята, е опасно както за самата Европа, така и за нейните съседи, пише в заключение авторът.

