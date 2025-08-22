1918 Снимка: Европейски сеизмологичен център/EMSC

Земетресение с магнитуд 7,5 бе регистрирано в протока Дрейк между най-южния край на Южна Америка и Антарктида, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложкия институт на САЩ.

Силният трус е станал на дълбочина от 11 километра, с епицентър на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая. Неговият магнитуд първоначално бе оценен още по-високо - 8, добавя БТА.

Хидрографската и океанографска служба на военноморските сили на Чили издаде предупреждение за цунами за чилийската антарктическа територия, но малко след това го отмени.

В началото на май земетресение с магнитуд 7,5 беше регистрирано край южните брегове на Чили и Аржентина, съобщи тогава Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Асошиейтед Прес и БТА.

Властите в Чили издадоха предупреждение за опасност от цунами и наредиха евакуация на цял район от крайбрежието на Магелановия проток, в най-южната част на страната, съобщи Ройтерс.

"Призоваваме за евакуация на крайбрежието в целия регион покрай Магелановия проток", написа в публикация в "Екс" президентът на Чили Габриел Борич, след като службите за извънредни ситуации на страната също издадоха предупреждение и наредиха евакуация на антарктическите бази в района.

На кадри от публикувани в социалните медии видеа се вижда как хора се евакуират на фона на звук от предупредителни сирени. По оценка на Хидрографската и океанографска служба на Чили вълните ще достигнат базите в Антарктика и градовете в най-южната част на Чили през следващите часове.

