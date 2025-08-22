Земетресение с магнитуд 7,5 бе регистрирано в протока Дрейк между най-южния край на Южна Америка и Антарктида, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложкия институт на САЩ.

Силният трус е станал на дълбочина от 11 километра, с епицентър на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая. Неговият магнитуд първоначално бе оценен още по-високо - 8, добавя БТА.

Силно земетресение разлюля Чили
Виж още Силно земетресение разлюля Чили

Хидрографската и океанографска служба на военноморските сили на Чили издаде предупреждение за цунами за чилийската антарктическа територия, но малко след това го отмени.

В началото на май земетресение с магнитуд 7,5 беше регистрирано край южните брегове на Чили и Аржентина, съобщи тогава Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Асошиейтед Прес и БТА.

Властите в Чили издадоха предупреждение за опасност от цунами и наредиха евакуация на цял район от крайбрежието на Магелановия проток, в най-южната част на страната, съобщи Ройтерс.

Мощен трус със сила 7,5 край южните брегове на Чили, обявиха опасност от цунами
Виж още Мощен трус със сила 7,5 край южните брегове на Чили, обявиха опасност от цунами

"Призоваваме за евакуация на крайбрежието в целия регион покрай Магелановия проток", написа в публикация в "Екс" президентът на Чили Габриел Борич, след като службите за извънредни ситуации на страната също издадоха предупреждение и наредиха евакуация на антарктическите бази в района.

На кадри от публикувани в социалните медии видеа се вижда как хора се евакуират на фона на звук от предупредителни сирени. По оценка на Хидрографската и океанографска служба на Чили вълните ще достигнат базите в Антарктика и градовете в най-южната част на Чили през следващите часове.

