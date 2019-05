Един човек загина и около 30 души бяха ранени, след като двуетажен автобус с руски туристи се преобърна през мантинелата на шосе в италианската област Тоскана, предаде Асошиейтед прес, като се позова на АНСА. Инцидентът е станал около 9.30 часа местно време тази сутрин.

Според пътната полиция част от пътниците са останали блокирани в купето на автобуса. Катастрофата е станал на магистралата Флоренция-Сиена близо до град Монтериджони.

ТАСС цитира източник от болницата в Сиена, където са постъпили двайсетима ранени, според когото състоянието на осем от тях е "средно тежко", а четирима са с леки травми. Никой от пациентите не е с опасност за живота.

АНСА твърди, че в превозното средство е имало туристи от няколко източноевропейски държави. По данни на местната полиция броят на ранените е около 31.

Руското посолство в Рим съобщи, че в превозното средство, управлявано от италиански шофьор, е имало между 51 и 60 души, предимно граждани на Русия.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U