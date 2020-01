Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси западната част на Турция на 15 км източно от град Киркагач, съобщи Геофизическият център на САЩ, цитиран от Ройтерс. Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, допълва, че епицентърът на земетресението е бил на 94 км източно от град Измир.

Трусът е усетен силно в Западна Турция и по-слабо на гръцките острови в Егейско море, както и в Югоизточна България. Засега няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети.

M5.6 #earthquake strikes Western #Turkey this evening - Did you feel it? pic.twitter.com/uqJFbOK13E