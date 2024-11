Най-малко двама души са убити, а други 10 са ранени при две стрелби по време на парад в Ню Орлиънс в неделя следобед, съобщи местната полиция, цитирана от CNN.

Заради парада, на който са присъствали хиляди хора, в района е имало засилено полицейско присъствие. Началникът на полицията Ан Къркпатрик съобщи пред журналисти, че е стреляно от автомобил. Едната стрелба е започнала в 15:40 часа местно време, а втората - 45 минути по-късно. Предполага се, че втората престрелка е станала на мост и е стреляно в тълпата.

Деветима от ранените, един от които е в критично състояние, са откарани в болници.

Местните власти все още не знаят дали двата случая са свързани. Извършителите се издирват.

Губернаторът на Луизиана Джеф Ландри написа в "Екс", че се моли за всички пострадали и благодари на първите отзовали се след атаките. "На насилието трябва да се сложи край", категоричен е Ландри.

Breaking: A mass shooting occurred at a black New Orleans celebration parade on Nov. 17. At least nine were shot and one person is confirmed dead. pic.twitter.com/6o3UNY5OzS