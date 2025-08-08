375 Снимка: БТА

Частично бедствено положение ще бъде въведено днес в община Хасково заради пожара, който избухна вчера до микроязовир край село Момино. Това каза пред медиите заместник-кметът на общината Динко Тенев. Той уточни, че след малко ще издаде заповедта, допълва БТА малко след 8 ч.

Пламъците обхванаха вчера следобед горски площи и земеделски земи между селата Момино и Елена, като засегнатата площ е около 1000 декара. Огънят е обхванал и струпани след сеч дърва.

На това огнище в момента има пет противопожарни автомобила и булдозер, който проправя просеки, каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов. По негови думи спокойна е обстановката и около големия пожар в Сакар планина, който възникна в понеделник около 15:00 часа в защитената местност Радинчево и унищожи над 30 000 декара в общините Харманли и Любимец. Има отделни огнища, по които работят дежурните ни екипи, уточни Чакалов. Вчера обход на пожара в Сакар направи и директорът на Главна дирекция" "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов.

Остава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец. Обявяването на такова при пожар е важно за засегнатите земеделски стопани, защото в противен случай те не само няма да бъдат обезщетени, но ще бъдат и глобени от фонд "Земеделие", коментира областният управител на Хасково Стефка Здравкова.

Потушени са 110 пожара в страната за последното денонощие

Потушени са 110 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си. Екипите на пожарната са реагирали на 142 сигнала за произшествия.

При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали.

С материални щети са възникнали 23 пожара, от които шест в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 87 пожара, като от тях 50 са горели в сухи треви, горска постеля и храсти.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. Три са били при катастрофи.

