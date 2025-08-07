Докато от "Сикрет Сървис" твърдят, че мярката е била необходима за "безопасна навигация" на охраната, случаят предизвика обвинения в злоупотреба с държавни ресурси за лични цели

2996 Снимка: AP/БТА

Екипът на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс е накарал Инженерния корпус на армията да промени нивото на река в Охайо, за да улесни семейна разходка с лодка по време на почивката му.

Докато от "Сикрет Сървис" твърдят, че мярката е била необходима за "безопасна навигация" на охраната, случаят предизвика обвинения в злоупотреба с държавни ресурси за лични цели, пише The Guardian.

На 2 август, на 41-ия си рожден ден, Ванс е бил забелязан да кара кану по река Литъл Маями. Според анонимен източник на медията целта на операцията не е била само сигурността, но и създаването на "идеални условия за каяк".

В официално изявление Инженерният корпус на армията потвърди, че е получил искане от "Сикрет Сървис" за "временно увеличаване на изпускането на вода" от близкото езеро Сизър Крийк, за да се подпомогне "безопасната навигация" на охраната. Оттам твърдят, че операцията е отговаряла на стандартните процедури и не е представлявала риск.

Новината обаче предизвика остра критика от експерти по етика. Ричард Пейнтър, адвокат по етика от администрацията на Джордж У. Буш, определи случая като доста възмутителен и лицемерен, особено на фона на драстичните съкращения в бюджета на Националните паркове, които засягат ваканциите на обикновените американски семейства.

Норм Айзен, бивш специален съветник по етика в Белия дом при Барак Обама, беше още по-категоричен:

"Никога не бих позволил подобно нещо. Независимо дали технически не нарушава правилата, това създава впечатлението, че вицепрезидентът получава специално отношение, недостъпно за обикновения човек. Въпреки че може да има причини, свързани със сигурността, моята реакция е: не ме интересува. Не трябва да използваме държавни ресурси по този начин", категоричен е Айзен.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.