Случаите на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания, докладвани на Министерството на вътрешните работи, са се увеличили до рекордно високо равнище, като през последната година е бил регистриран ръст от близо една трета, предаде ДПА, като се позова на официална статистика.

Около 50 милиона души живеят в условията на съвременно робство
Виж още Около 50 милиона души живеят в условията на съвременно робство

Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, срещу 16 990 през предходната 2023 г.

Между април и юни тази година са били докладвани 5690 случая - увеличение от 7% спрямо предишния тримесечен период (януари-март тази година) и ръст от 32% на годишна основа (спрямо април-юни миналата година). Този брой освен това е рекорден за едно тримесечие от създаването на Националния механизъм за идентифициране и защита на жертвите през 2009 г.

Този механизъм е инструмент за осигуряване на необходимата помощ и подкрепа на жертвите на съвременно робство и трафик.

Най-много от хората, регистрирани в тази система, са британски граждани - 23% (1286 души). На второ място по националност са еритрейците - повече от 11% (641 души), а на трето - виетнамците, които са над 10% (599 души).

Близо три четвърти от регистрираните потенциални жертви са мъже, които най-често са били използвани за престъпни цели или подложени на трудова експлоатация. Жените, които са малко повече от една четвърт, са били подложени най-вече на сексуална експлоатация.

Съвременното робство, което може да включва трафик на хора, робство или принудителен труд, се разраства в световен мащаб поради съвкупност от бедност, конфликти и миграция, които засягат милиони хора.

По-строгите имиграционни политики оставят хиляди хора в капана на модерното робство и е по-малко вероятно да подадат сигнал от страх да не бъдат депортирани.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
30697
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
5605
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
22495
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия IT
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия
3321
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракийско погребение Impressio
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракий...
3735
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
575
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
1476
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
2077
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
768