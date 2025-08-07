За година случаите трудова експлоатация са скочили с 1/3

13904 Снимка: Gettyimages

Случаите на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания, докладвани на Министерството на вътрешните работи, са се увеличили до рекордно високо равнище, като през последната година е бил регистриран ръст от близо една трета, предаде ДПА, като се позова на официална статистика.

Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, срещу 16 990 през предходната 2023 г.

Между април и юни тази година са били докладвани 5690 случая - увеличение от 7% спрямо предишния тримесечен период (януари-март тази година) и ръст от 32% на годишна основа (спрямо април-юни миналата година). Този брой освен това е рекорден за едно тримесечие от създаването на Националния механизъм за идентифициране и защита на жертвите през 2009 г.

Този механизъм е инструмент за осигуряване на необходимата помощ и подкрепа на жертвите на съвременно робство и трафик.

Най-много от хората, регистрирани в тази система, са британски граждани - 23% (1286 души). На второ място по националност са еритрейците - повече от 11% (641 души), а на трето - виетнамците, които са над 10% (599 души).

Близо три четвърти от регистрираните потенциални жертви са мъже, които най-често са били използвани за престъпни цели или подложени на трудова експлоатация. Жените, които са малко повече от една четвърт, са били подложени най-вече на сексуална експлоатация.

Съвременното робство, което може да включва трафик на хора, робство или принудителен труд, се разраства в световен мащаб поради съвкупност от бедност, конфликти и миграция, които засягат милиони хора.

По-строгите имиграционни политики оставят хиляди хора в капана на модерното робство и е по-малко вероятно да подадат сигнал от страх да не бъдат депортирани.

