Лек автомобил блъсна полицейска кола на кръстовище в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. При инцидента няма сериозно пострадали, добавя БТА.

Войната по пътищата

Произшествието е станало около 18:13 часа на кръстовището между булевардите "Цар Освободител" и "Неофит Бозвели".

Полицейският автомобил, с включени светлинен и звуков сигнал, се е движел по бул. "Цар Освободител" в посока жп гарата, когато е бил ударен в дясната си страна от кола, управлявана от жена на 54 години.

В полицейския автомобил са се намирали трима служители на полицията. Шофьорката на колата и служителите на реда са транспортирани за преглед в Университетска болница "Канев", откъдето по-късно са освободени за домашно лечение без тежки наранявания.

Трафикант на мигранти блъсна патрулка с крадена кола при гонка по улиците на Ямбол
Виж още Трафикант на мигранти блъсна патрулка с крадена кола при гонка по улиците на Ямбол

И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са дали отрицателен резултат, уточни Малчева.

По случая се води проверка, която да установи обстоятелствата и причините за произшествието.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
30697
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
5605
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
22495
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия IT
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия
3321
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракийско погребение Impressio
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракий...
3735
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
575
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
1476
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
2077
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
768