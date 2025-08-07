Водачката и униформените са транспортирани до болница, няма сериозно пострадали

960 Снимка: БТА

Лек автомобил блъсна полицейска кола на кръстовище в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. При инцидента няма сериозно пострадали, добавя БТА.

Произшествието е станало около 18:13 часа на кръстовището между булевардите "Цар Освободител" и "Неофит Бозвели".

Полицейският автомобил, с включени светлинен и звуков сигнал, се е движел по бул. "Цар Освободител" в посока жп гарата, когато е бил ударен в дясната си страна от кола, управлявана от жена на 54 години.

В полицейския автомобил са се намирали трима служители на полицията. Шофьорката на колата и служителите на реда са транспортирани за преглед в Университетска болница "Канев", откъдето по-късно са освободени за домашно лечение без тежки наранявания.

И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са дали отрицателен резултат, уточни Малчева.

По случая се води проверка, която да установи обстоятелствата и причините за произшествието.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.