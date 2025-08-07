20663 Снимка: БТА

Двама мъже изгубиха живота си в морето в курорта "Слънчев бряг" вчера само в рамките на пет часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Около 10.25 часа в Районното управление на полицията в Несебър е получено съобщение за инцидент в района на плажа пред дискотека "Бедрум.

Спасителят на пост №4 е извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на мястото медицински екип обаче само констатирал смъртта на мъжа. До момента самоличността на удавника е неустановена. Той е на видима възраст между 60 и 70 години, с едро телосложение и рядка прошарена коса. Тялото е откарано за аутопсия в "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.

Само пет часа по-късно - около 15.30 ч., в несебърската полиция отново е получен сигнал за инцидент в Слънчев бряг. Този път в района на плажа пред хотел "Four Points". Пристигналият на място полицейски екип установил, че спасителят на пост №20 е извадил от морето мъж, който въпреки оказаната му спешна медицинска помощ починал.

Загиналият е 93-годишен полски гражданин. Ще бъде извършена аутопсия.

И по двата случая са образувани досъдебни производства.

Според народното поверие, на Илинден (2 август по стар стил), морето се обръща, което означава, че започват да духат есенни ветрове и се появяват вълнения и мъртви течения.

