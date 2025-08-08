Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел, започнала в отговор на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

1729 Снимка: БТА/АР

Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа, предадоха световните агенции и БТА, като се позоваха на съобщение на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

В съобщението се казва, че израелските военни ще се подготвят да поемат контрола над град Газа, отбелязва Ройтерс.

Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел, започнала в отговор на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Войната вече отне живота на десетки хиляди палестинци, унищожи голяма част от ивицата Газа и доведе до масов глад на територията, населена от около 2 милиона души, посочва Асошиейтед прес.

Преди заседанието на израелския кабинет по сигурността, което започна снощи и продължи през нощта, Нетаняху каза, че Израел планира да поеме контрола над цялата ивица Газа и евентуално да прехвърли администрацията на палестинския анклав на приятелски арабски сили, които се противопоставят на "Хамас".

Обявените планове обаче не стигат дотам, което изглежда отразява резервите на началника на генералния щаб на израелската армия, според когото това ще застраши живота на останалите около 20 живи заложници, държани от "Хамас", и ще натовари още повече израелската армия след почти две години регионални войни. Много от семействата на заложниците също се противопоставят, като се опасяват, че по-нататъшната ескалация ще доведе до гибелта на техните близки.

Израелската армия многократно е обстрелвала град Газа и е извършвала там многобройни нападения, завръщайки се отново и отново в различни квартали, докато бойците на "Хамас" се прегрупират. Днес това е една от малкото части в ивицата Газа, която не е превърната в израелска буферна зона или поставена под заповед за евакуация.

Мащабна израелска сухопътна операция там може да доведе до разселване на десетки хиляди палестинци и да наруши още повече усилията за доставка на храни в анклава. Не е ясно колко души живеят в града, който преди войната бе най-големият в ивицата Газа. Стотици хиляди палестинци напуснаха град Газа по заповед за евакуация през първите седмици на войната, но много от тях се завърнаха там по време на примирието в началото на тази година.

Разширяването на военните операции в Газа би изложило на риск живота на безброй палестинци и на около 20-те останали израелски заложници, като същевременно би изолирало Израел в международен план. Израел вече контролира около три четвърти от опустошената палестинска територия.

Семействата на заложниците, държани в ивицата Газа, се страхуват, че ескалацията на конфликта може да доведе до гибелта на техните близки. Някои от тях протестираха пред сградата, в която през нощта се провеждаше заседанието на кабинета по сигурността в Йерусалим. Бивши висши израелски служители по сигурността също се обявиха против плана, предупреждавайки, че Израел затъва в блато без значителни военни ползи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи вчера, че за да унищожи "Хамас", Израел възнамерява да поеме пълен контрол над ивицата Газа и евентуално да прехвърли администрацията на анклава на приятелски арабски сили, съобщи Асошиейтед прес.

Той каза това в интервю за Фокс Нюз, докато кабинетът по сигурността обсъждаше възможното разширяване на военната операция на Израел в Газа след провала на преговорите за прекратяване на огъня миналия месец.

Запитан в интервюто за Фокс Нюз дали Израел ще "поеме контрола над цялата ивица Газа", Нетаняху отговори: "Възнамеряваме, за да гарантираме нашата сигурност, да отстраним "Хамас" оттам, да дадем възможност на населението да бъде свободно."

"Не искаме да я задържим. Искаме да имаме периметър за сигурност", каза Нетаняху в интервюто. "Искаме да я предадем на арабските сили, които ще я управляват правилно, без да ни заплашват, и ще дадат на жителите на Газа добър живот."

Междувременно стана известно, че Индонезия, най-многолюдната мюсюлманска държава в света, подготвя Галанг, необитаем остров в северозападната част на страната, за лечението на около 1000 ранени от ивицата Газа, отбеляза АП.

Съобщението беше направено от индонезийския външен министър Сугионо, който подобно на други индонезийци използва само едно име. Президентът на Индонезия за първи път обяви през април план за временно настаняване и лечение на ранени палестинци, особено на жени и деца. Висшите духовници в страната разкритикуваха плана поради липсата на гаранции, че евакуираните жители на Газа ще могат да се върнат у дома, нещо, което според тях ще допринесе за обезлюдяването на Газа.

Близо 25 роднини на заложници, държани в Газа, вчера отплаваха от южната част на Израел към морската граница с Газа, където излъчиха протестни послания от високоговорители.

Семействата осъдиха съобщените планове на Нетаняху за разширяване на военните операции. Йехуда Коен, баща на Нимрод Коен, израелски войник, държан като заложник в Газа, заяви от лодката, че Нетаняху удължава войната, за да удовлетвори екстремистите в своето правителство и да предотврати неговия разпад. "Нетаняху работи само за себе си", каза той и помоли международната общност да окаже натиск върху Нетаняху да спре войната и да спаси сина му.

Водените от "Хамас" бойци убиха около 1200 души, предимно цивилни, и отвлякоха 251 души при нападението на 7 октомври 2023 г., което разпали войната. Те все още държат 50 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи. По данни на Министерството на здравеопазването на Газа ответната военна офанзива на Израел е отнела живота на повече от 61 000 палестинци.

