18-годишен младеж се удави след като силното течение го завлече навътре в морето до кея на плаж "Аркутино". 

Сигнал за инцидента е подаден на 7 август около 15.00 ч. в Районно управление - Приморско. Зоната е неохраняема.

18-годишният младеж от Сливен е бил заедно с непълнолетната си приятелка, допълва NOVA. Той влязъл в морето, но силното течение го завлякло под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип, тялото на младежа не е открито.

Издирвателните действия продължават и през днешния ден.

Ден по-рано двама мъже изгубиха живота си в морето в курорта "Слънчев бряг" само в рамките на пет часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Около 10.25 часа в сряда в Районното управление на полицията в Несебър е получено съобщение за инцидент в района на плажа пред дискотека "Бедрум".

Спасителят на пост №4 е извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на мястото медицински екип обаче само констатирал смъртта на мъжа. До момента самоличността на удавника е неустановена. Той е на видима възраст между 60 и 70 години, с едро телосложение и рядка прошарена коса. Тялото е откарано за аутопсия в "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.

Само пет часа по-късно - около 15.30 ч., в несебърската полиция отново е получен сигнал за инцидент в Слънчев бряг. Този път в района на плажа пред хотел "Four Points". Пристигналият на място полицейски екип установил, че спасителят на пост №20 е извадил от морето мъж, който въпреки оказаната му спешна медицинска помощ починал.  

