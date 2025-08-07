Експлозия на газова бутилка във ваканционен имот в Аспровалта, близо до Солун, рани петима, съобщи "Катимерини". 

Теч от газова бутилка взриви дюнерджийница и уби 7 в Турция
Виж още Теч от газова бутилка взриви дюнерджийница и уби 7 в Турция

Според първоначалните данни, инцидентът е станал при неясни обстоятелства около 15:30 часа.

Двама от туристите, мъж и жена, са получили сериозни изгаряния и са били транспортирани в болница в Солун.

Останалите трима, сред които и дете, са получили наранявания от парчета стъкло. Ранените са сръбски граждани. 

86-годишната собственичка на имота е арестувана, докато властите продължават да разследват обстоятелствата около експлозията.Местните медии съобщиха, че тече разследване дали е имало някакви недостатъци в стандартите за безопасност на хотела, или дали газовата бутилка е била дефектна или лошо инсталирана.

