Премиерът на Камбоджа Хун Манет изпрати официално писмо до Норвежкия Нобелов комитет, в което номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП, цитирана от БТА.

"Като министър-председател на Камбоджа имам честта официално да номинирам почитаемия Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, в знак на признание за историческия му принос към утвърждаването на световния мир", се посочва в писмото на премиера.

Хун Манет подчерта, че номинацията изразява не само неговата лична благодарност, но и дълбоката признателност на камбоджанския народ за ключовата роля на Доналд Тръмп в стабилизирането на обстановката по границата между Камбоджа и Тайланд.

Според него Тръмп е показал изключителни качества, насочени към мирно разрешаване на конфликти и предотвратяване на разрушителни войни чрез визионерска и иновативна дипломация. Това се проявило най-ясно в решителната му намеса, довела до незабавно и безусловно прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд. На 26 юли президентът на САЩ имаше телефонни разговори разговаря с лидерите на Камбоджа и Тайланд и това изигра решаваща роля за прекратяването на неотдавнашните ожесточени боеве, избухнали между двете страни, които бяха най-сериозният военен конфликт между тях, припомня Ройтерс.

Тайланд и Камбоджа имат отдавна нерешен пограничен спор.

"Навременната му намеса предотврати потенциално опустошителен конфликт, спаси човешки животи и създаде условия за възстановяване на мира между двете страни", посочи още премиерът.

Хун Манет добави, че това е само един от примерите за усилията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението в едни от най-рисковите региони в света. По думите на камбоджанския премиер постоянният стремеж на републиканеца към мир чрез дипломация напълно съответства на идеалите на Алфред Нобел - да се отличават личности, които допринасят за международното братство и утвърждаването на мира.

Номинацията на Тръмп идва след като Израел и Пакистан също го препоръчаха за наградата.

