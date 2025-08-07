По предложение на американската страна бе съгласувано провеждането на среща между държавните глави на Русия и САЩ, заяви Юрий Ушаков

16648 Снимка: AP/БТА

Русия и САЩ се договориха за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в близките дни. Това съобщи пред РИА Новости и ТАСС външнополитическият съветник на руския държавен глава Юрий Ушаков.

"По предложение на американската страна бе принципно съгласувана договореност за провеждането в близките дни на двустранна среща на високо ниво, а именно среща между държавните глави на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп", обяви Ушаков.

По думите му страните вече са започнали работа по срещата на върха, като следващата седмица е определена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката.

Мястото за провеждане на срещата е договорено, то ще бъде обявено по-късно, добави външнополитическият съветник на Путин.

Новината за може би най-очакваната среща на върха в момента дойде, след като вчера специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф проведе 3-часова среща с руския президент Владимир Путин в Москва.

Външнополитическият съветник на Кремъл добави, че Уиткоф е повдигнал въпроса за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски, но от руска страна не е имало коментар.

"Предлагаме, на първо място, да се съсредоточим върху подготовката на двустранна среща с Тръмп и считаме за най-важно тази среща да бъде успешна и продуктивна", подчерта Юрий Ушаков.

По-късно американският държавен глава написа в социалната си мрежа Truth Social: "Моят специален пратеник Стив Уиткоф проведе изключително продуктивна среща с руския президент Владимир Путин. Постигнат беше голям напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това през следващите дни и седмици. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!".

Според украински източници, Тръмп е провел телефонен разговор с президента Володимир Зеленски, в който са взели участие и британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пък коментира, цитиран от Ройтерс, че след разговора в Кремъл, Вашингтон разбира по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна.

