САЩ предлагат награда от $50 милиона за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро
Американският главен прокурор Пам Бонди го обвини в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа"
САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.
В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".
Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро, допълва БТА.
Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.