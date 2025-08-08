САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.

В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро, допълва БТА.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

