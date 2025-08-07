Този самолет разполага с 22 места в бизнес класа и 232 в икономична класа

8688 Снимка: БТА

Авиофотографи (спотъри) и любители на авиацията посрещнаха на летище "Васил Левски" - София самолет Боинг 787, наричан "Дриймлайнер". Самолетът е на Катарските авиолинии (Qatar Airways) и днес изпълни полет от Доха до българската столица.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Машината предизвиква интерес сред авиолюбителите, а днешното посрещане е жест на столичния аеропорт към спотърската общност.

"Усещането е страхотно. Благодарим на летището, че ни допусна, за да може да го видим отблизо. Чувството е много по-различно от това, когато го гледаме от голямо разстояние. Тръпката е голяма, защото се усещат истинските размери на тази голяма машина, много по-открояваща се от всички други", каза авиофотографът Деян Колев пред БТА.

Снимка: БТА

За спотърството като хоби той споделя, че освен начин за прекарването на свободното време с приятели навън, съдържа в себе си и голяма доза адреналин.

Снимка: БТА

"Шумът на двигателите, мирисът на керосин и гума след кацането на самолета - всичко това ме зарежда с адреналин", посочи той.

Снимка: БТА

Сред мечтаните от него самолети, които е виждал и заснемал на живо, е също и Еърбъс А380, какъвто също е кацал в България.

"Аз имах възможността да го снимам във Хамбург. Бихме се радвали отново да го видим в София, където е идвал вече два пъти, но искаме да го виждаме тук по-често с редовни полети", каза той.

Снимка: БТА

От Катарските авиолинии съобщиха, че полети с Боинг 787 "Дриймлайнер" между Доха и София ще има и на 16 август. Този самолет разполага с 22 места в бизнес класа и 232 в икономична класа.

