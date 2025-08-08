Големият пожар по панорамния път към паметник "Създатели на Българската държава" над Шумен е тръгнал от деца, които са си играли с пиратки. Това заяви Ирина Павлова, експерт в ДПП "Шуменско плато", цитирана от bTV.

Сезонът на пожарите

"Деца са си играли с пиратки и от това е тръгнал пожарът. Радвам се, че огнеборците се справиха много бързо въпреки трудния терен, има доста доброволци, горски и т.н. Всички хора се опитват да помогнат ", обясни Павлова.

Междувременно говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова съобщи, цитирана от БТА, че пожарът вече е локализиран. Тя също добави, че в гасенето на пожара са се включили и доброволци, както и екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. 

Трима души от доброволците са били обгазени и се е наложило да им бъде оказана спешна помощ. Други пострадали няма.

Първият сигнал за пожара беше приет в 19:30 ч. Полицейски екипи ограничиха достъпа към паметника "Създатели на българката държава" по шосейния път заради пламъците.

От началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари. На 14 юли със своя заповед областният управител на Шумен Катя Иванова разпореди допълнителни мерки в региона поради висока опасност от пожари в резултат на продължителното засушаване, екстремалните температури и наличието на вятър.

Общо 33 са пожарите на територията на Североизточното държавно предприятие през юли. Кметът на Шумен проф. Христо Христов определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври 2025 г.

