Три дами са номинирани за позицията на зам.-омбудсман до изтичането на седемдневния срок, обявен от обществения защитник Велислава Делчева на 30 юли, става ясно от сайта на институцията.

Сред тях е председателката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова.

Кандидатурата на 39-годишната юристка е внесена в институцията от Асоциация "Активни потребители". Самата Филипова е дала писменото си съгласие и е предоставила мотивационно писмо. Тя зае поста начело на КЗП точно преди година и два месеца, а от потребителската асоциация изтъкват приноса й за този кратък период в защита на правата на гражданите.

Вносителите посочват, че кандидатурата на Филипова е особено подходяща за длъжността заместник-омбудсман предвид факта, че в продължение на почти петнадесет месеца е защитавала законните права и интереси на българските потребители, признати и закриляни от международното право. В този период Комисията изключително активно защитава интересите потребителите в тясно взаимодействие с неправителствените организации гражданите, пишат от НПО-то, което я номинира. Изтъкнати са действията й в сектора на телекомуникациите, бързите кредити и активната й позиция по отношение на безопасността на стоките в търговската мрежа и услугите, предоставяни в местата за настаняване.

През последните месеци Филипова показа активност по повод мерките срещу спекулата в магазините заради приемането на еврото, които анонсира заедно с шефовете на КЗК и НАП, след като бе подписано споразумение. Преди да отиде в КЗП Мария Филипова е работила в Агенция по вписванията, в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, в Министерство на правосъдието, в Министерство на финансите, както и в Комисията за финансов надзор.

Името й бе споменато неофициално още преди избора на омбудсман, но твърдението се оказа невярно.

Освен нейната номинация на омбудсмана Велислава Делчева са предложени още две имена за зам.-омбудсман.

От Национална мрежа за децата издигат кандидатурата на бившата депутатка от НДСВ в 40-ото НС Деница Димитрова, като посочват, че тя е с доказан обществен принос в сферата на социалната политика, защитата за на правата на хората с увреждания и устойчивото развитие на гражданското общество. По време на депутатския си мандат до 2009 г. Димитрова беше член на Комисията по труда и социалната политика, Комисията по държавна администрация и заместник-председател на Комисията по енергетика. След края на депутатската си кариера Димитрова се посвещава на социални каузи със застъпничество на правата на уязвимите групи и гражданския сектор.

Третата номинация е на Марина Кисьова де Хеус, издигната от Фондация "Екатерина Каравелова" и подкрепена от членовете на общността на жените обществени лидери ТЯ. Номинираната за зам.-омбудсман е председател на фондация "Екатерина Каравелова", която е посветена на равнопоставеността в обществото, правата на човека и социалната справедливост. Член е на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.

Новоизбраният омбудсман Велислава Делчева ще трябва да избере само една от предложените 3 дами, след което да внесе своята номинация в парламента. Тя ще направи избора си след изслушване пред Комисия по оценяването, съставена от членове на Консултативния конституционен съвет към обществения защитник.

Заместник-омбудсманът пък директно влиза в "домовата книга" за потенциален служебен премиер. Самата Делчева още предварително заяви, че би отказала да стане министър-председател.

Изслушването на зам.-омбудсмана в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество  и изборът му от парламента е планирано за септември. 

