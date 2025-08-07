Започнаха масови проверки с глоби до 3000 лв. за паркиране върху дюни (снимки)
Инспекциите на МОСВ и МВР обхващат ивицата на Дуранкулак, Крапец и Езерец и са по разпореждане на министъра на околната среда
МОСВ тръгна на проверки за незаконно паркиране по плажовете на Северното Черноморие. Масираната акция по плажната ивица на север е по разпореждане на екоминистъра Манол Генов.
Проверките са част от координирани действия за предотвратяване и противодействие на престъпления и други противоправни деяния, водещи до щети върху околната среда по Северното Черноморско крайбрежие. Глобите варират от 1000 до 3000 лв. плюс имуществена санкция, напомнят от МВР.
В екипите за инспекция са включени няколко институции. Освен инспектори от РИОСВ и униформени полицаи, участват и техни колеги от "Икономическа полиция", представители на областната администрация в Добрич, на общината в Шабла и Басейнова дирекция "Черноморски район".
"Северното Черноморие не е паркинг", напомня МОСВ във Фейсбук.
Контролните дейности обхващат основно проверки на крайбрежните плажни ивици и установяване на нарушения на действащото екологично законодателство - незаконно преминаване, пребиваване и паркиране на пътни превозни средства на плажовете Дуранкулак, Крапец и Езерец.
"Проверяваме и пресичаме всякакви действия, които увреждат природата и нарушават закона. Заедно пазим Черноморието чисто и диво", добавят от министерството. Проверките са започнали в сряда и продължават и днес.
"Целта е да се проследи за извършването на противоправни действия върху тези иначе красиви природни дадености", каза по бТВ Явор Димитров, представител на Министерството на околната среда и водите, който е част от екипа, инспектиращ ивицата на Дуранкулак.
По думите му в първия ден на проверките са установени множество паркирани коли върху дюните от плажуващи. Хората са били предупредени и санкционирани.
"Повредата на дюните е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и тогава е предвидено съответно и наказание "лишаване от свобода" до 3 години, пробация и глоба", коментира Трифон Бойчев от ГД "Национална полиция", сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа".
При необходимост в междуведомствените екипи ще бъдат включени и други компетентни институции и експерти. МОСВ ще предостави своевременно информация за констатациите и резултатите от извършените проверки, уточняват от пресцентъра на министерството.