МОСВ тръгна на проверки за незаконно паркиране по плажовете на Северното Черноморие. Масираната акция по плажната ивица на север е по разпореждане на екоминистъра Манол Генов.

Проверките са част от координирани действия за предотвратяване и противодействие на престъпления и други противоправни деяния, водещи до щети върху околната среда по Северното Черноморско крайбрежие. Глобите варират от 1000 до 3000 лв. плюс имуществена санкция, напомнят от МВР.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Глобиха шофьори, навлезли с колите си на плажа в района на "Паша дере" във Варна
Виж още Глобиха шофьори, навлезли с колите си на плажа в района на "Паша дере" във Варна

В екипите за инспекция са включени няколко институции. Освен инспектори от РИОСВ и униформени полицаи, участват и техни колеги от "Икономическа полиция", представители на областната администрация в Добрич, на общината в Шабла и Басейнова дирекция "Черноморски район".

"Северното Черноморие не е паркинг", напомня МОСВ във Фейсбук.

Глобите за паркиране върху дюни варират от 1000 до 3000 лв.

Глобите за паркиране върху дюни варират от 1000 до 3000 лв.

Снимка: МОСВ

Контролните дейности обхващат основно проверки на крайбрежните плажни ивици и установяване на нарушения на действащото екологично законодателство - незаконно преминаване, пребиваване и паркиране на пътни превозни средства на плажовете Дуранкулак, Крапец и Езерец.

Снимка: МОСВ

"Проверяваме и пресичаме всякакви действия, които увреждат природата и нарушават закона. Заедно пазим Черноморието чисто и диво", добавят от министерството. Проверките са започнали в сряда и продължават и днес.

Снимка: МОСВ

"Целта е да се проследи за извършването на противоправни действия върху тези иначе красиви природни дадености", каза по бТВ Явор Димитров, представител на Министерството на околната среда и водите, който е част от екипа, инспектиращ ивицата на Дуранкулак.

Плажът на Дуранкулак

Плажът на Дуранкулак

Снимка: БТА

По думите му в първия ден на проверките са установени множество паркирани коли върху дюните от плажуващи. Хората са били предупредени и санкционирани.

Снимка: МОСВ

"Повредата на дюните е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и тогава е предвидено съответно и наказание "лишаване от свобода" до 3 години, пробация и глоба", коментира Трифон Бойчев от ГД "Национална полиция", сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа".

Проверка за паркиране върху дюни в Дуранкулак

Проверка за паркиране върху дюни в Дуранкулак

Снимка: БТА

При необходимост в междуведомствените екипи ще бъдат включени и други компетентни институции и експерти. МОСВ ще предостави своевременно информация за констатациите и резултатите от извършените проверки, уточняват от пресцентъра на министерството.

Дуранкулак

Дуранкулак

Снимка: БТА

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
23414
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни Корнер
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни
12927
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
13726
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки IT
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки
12187
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков Impressio
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков
5945
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред Trip
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред
2915
Къпините - черните перли на късното лято Вкусотии
Къпините - черните перли на късното лято
514
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
1221
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
478