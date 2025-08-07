Инспекциите на МОСВ и МВР обхващат ивицата на Дуранкулак, Крапец и Езерец и са по разпореждане на министъра на околната среда

12375 Снимка: МОСВ

МОСВ тръгна на проверки за незаконно паркиране по плажовете на Северното Черноморие. Масираната акция по плажната ивица на север е по разпореждане на екоминистъра Манол Генов.

Проверките са част от координирани действия за предотвратяване и противодействие на престъпления и други противоправни деяния, водещи до щети върху околната среда по Северното Черноморско крайбрежие. Глобите варират от 1000 до 3000 лв. плюс имуществена санкция, напомнят от МВР.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

В екипите за инспекция са включени няколко институции. Освен инспектори от РИОСВ и униформени полицаи, участват и техни колеги от "Икономическа полиция", представители на областната администрация в Добрич, на общината в Шабла и Басейнова дирекция "Черноморски район".

"Северното Черноморие не е паркинг", напомня МОСВ във Фейсбук.

Глобите за паркиране върху дюни варират от 1000 до 3000 лв. Снимка: МОСВ

Контролните дейности обхващат основно проверки на крайбрежните плажни ивици и установяване на нарушения на действащото екологично законодателство - незаконно преминаване, пребиваване и паркиране на пътни превозни средства на плажовете Дуранкулак, Крапец и Езерец.

Снимка: МОСВ

"Проверяваме и пресичаме всякакви действия, които увреждат природата и нарушават закона. Заедно пазим Черноморието чисто и диво", добавят от министерството. Проверките са започнали в сряда и продължават и днес.

Снимка: МОСВ

"Целта е да се проследи за извършването на противоправни действия върху тези иначе красиви природни дадености", каза по бТВ Явор Димитров, представител на Министерството на околната среда и водите, който е част от екипа, инспектиращ ивицата на Дуранкулак.

Плажът на Дуранкулак Снимка: БТА

По думите му в първия ден на проверките са установени множество паркирани коли върху дюните от плажуващи. Хората са били предупредени и санкционирани.

Снимка: МОСВ

"Повредата на дюните е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и тогава е предвидено съответно и наказание "лишаване от свобода" до 3 години, пробация и глоба", коментира Трифон Бойчев от ГД "Национална полиция", сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа".

Проверка за паркиране върху дюни в Дуранкулак Снимка: БТА

При необходимост в междуведомствените екипи ще бъдат включени и други компетентни институции и експерти. МОСВ ще предостави своевременно информация за констатациите и резултатите от извършените проверки, уточняват от пресцентъра на министерството.

Дуранкулак Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.