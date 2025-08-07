Под въпрос е срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин.

"Тази среща засега е поискана и е в графата "предполагаеми срещи". Руският президент показа, че има нов режисьор на сценария и той се казва Владимир Путин. Той ще казва ще има ли срещи и къде. Война - дали ще бъде пълномащабна, дали ще бъде Трета световна, ще има", заяви експертът по сигурност Славчо Велков в "Денят ON AIR".

Путин: ОАЕ е подходящо място за разговори с Тръмп, за среща със Зеленски още няма условия
Виж още Путин: ОАЕ е подходящо място за разговори с Тръмп, за среща със Зеленски още няма условия

Европа отново я няма на срещата, ще бъде само наблюдател, изтъкна той.

"Вече нещата ще се диктуват и решават от двете Велики сили - президентите Тръмп и Путин. Шансовете да бъде избегната войната са 50/50. Тръмп вече не е оптимистът, който беше, когато беше преизбран. Той се убеди, че не е този мощен миротворец, който си мислеше, че е. Тук става въпрос за нещо много по-сериозно", допълни Велков за Bulgaria ON AIR.

Крайният срок на американския президент за войната в Украйна подчертава неговия бизнес подход, смята експертът по сигурност.

"Европа се готви за война и е потърпевша от решението на Доналд Тръмп за митата. Ако се състои срещата между Тръмп и Путин, ще бъде посветена главно на казуса Русия и Украйна, не на Близкия изток. Нещата там тепърва се развиват и от нея ще зависи глобалният мир", коментира гостът.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
30724
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
5638
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
22516
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия IT
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия
3323
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракийско погребение Impressio
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракий...
3748
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
575
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
1480
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
2084
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
768