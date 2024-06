НАТО планира своя мисия в Украйна, но Унгария няма да участва. Решението за това ще бъде взето на срещата на върха във Вашингтон през юли, съобщи унгарският премиер Виктор Орбан в днешното си интервю за националното радио "Лайош Кошут", записано в Берлин.

"НАТО ще има своя мисия в Украйна, но Унгария няма да участва в нея и няма да предоставя за това свои войници, въоръжение или финансови средства", каза Орбан, цитиран и от унгарския сайт Hirado.

Унгарският премиер уточнява, че е получил гаранции от сегашния ръководител на алианса Йенс Столтенберг и от приемника му Марк Рюте, че ще има правото да се въздържи и Унгария да не се включва в действията на пакта по военната поддръжка на Украйна.

Той публикува и пост в мрежата "Х", от който става ясно, че Рюте предварително му е обещал, че ако стане генерален секретар на НАТО, унгарци да не участват в никаква мисия. По думите на Орбан Унгария ще остане "остров на мира".

"Има цел минимум, която ми се удаде да постигна. Европейският влак потегля в посока към войната", казва той и допълва, че с поддръжката на народа правителството и той лично може да каже "стоп, влакът ще спре и унгарците ще могат да слязат от него".

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no... pic.twitter.com/Cliu4rZGCE