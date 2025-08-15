1564 Снимка: Телеграм

Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщи Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс.

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра, посочи институтът, добавя БТА.

Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщи камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС. Според актуализираните данни величината на сеизмичното събитие е 6,5, епицентърът е на 97 км от Петропавловск-Камчатски.

След труса вулканът Ключевска сопка изхвърли стълб от пепел на височина 11 километра над морското равнище, предаде Nws.ru. Последните измервания са направени в 15:24 местно време (06:24 московско време). По-рано на Ключевская Сопка беше регистрирано изригване на пепел с височина до 10 хиляди метра. Обявен е "червен" код за авиационна опасност. Руското Министерство на извънредните ситуации предупреди за възможно падане на малко количество пепел в населените места на Усть-Камчатския окръг.

Преди това Василий Шчербаков, служител на Геоложкия факултет на Московския държавен университет, заяви, че в случай на изригване на вулкана Ключевская, Камчатка ще се сблъска с кални потоци. Според него те могат да повредят инфраструктурата, като например пътищата. Освен това, според Шчербаков, вулканичната пепел представлява тънки парчета естествено стъкло. След като попаднат в тялото или машините, те могат да причинят значителни щети, смята той.

Вулканът Ключевска сопка е един от най-активните в Евразия. Изригването му продължава от края на юли.

Сутринта на 30 юли край бреговете на Камчатка бе регистрирано земетресение с магнитуд 8,8. То бе най-силното в района от 1952 г. На полуостров Камчатка бе обявено извънредно положение. Това земетресение бе усетено също в Северно-Курилск и стана причина за цунами в Тихия океан. Предупреждение за цунами бе издадено от властите в Япония, САЩ и Филипините, припомня ТАСС.

