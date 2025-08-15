В Пловдив арестуваха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и алтернативни методи за лечение на пациенти, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Арестът е след сигнал от Регионална здравна инспекция, че на територията на Пловдив, а и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика.

Пловдивски полицаи арестуваха хитра авторка на романтична измама по интернет
Виж още Пловдивски полицаи арестуваха хитра авторка на романтична измама по интернет

Мъжът, провеждал леченията, е на 56 години с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят. Въпреки това, под фалшива самоличност във фейсбук страница, се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.

Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за срок до 24 часа в полицейския арест, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура - Пловдив.

Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко регионални здравни инспекции в страната.

През юли Районната прокуратура в Пловдив започна досъдебно производство за причините за внезапната смърт на млада жена, издъхнала след посещение при врачка от Първомай.

През юли Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняема 52-годишна жена, практикувала като лекар хомеопат без да има необходимата правоспособност. Разследването е започнало след постъпила оперативна информация, че в Пловдив нелегално се упражнява професия в сферата на здравеопазването.

ИЗБРАНО
Вкараха в психиатрия гръцката звезда Йоргос Мазонакис Лайф
Вкараха в психиатрия гръцката звезда Йоргос Мазонакис
16754
"Левски" довърши започнатото: Нова победа прати "сините" на плейоф в Европа Корнер
"Левски" довърши започнатото: Нова победа прати "сините" на плейоф в Европа
12234
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват Бизнес
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват
4185
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши IT
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши
1216
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка Impressio
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка
13301
Заради най-голямата мина в Европа: Шведски град мести църквата си в зрелищна операция Trip
Заради най-голямата мина в Европа: Шведски град мести църквата си в зрелищна операция
831
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица Вкусотии
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица
1941
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
1256
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи Времето
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи
335