37 души са задържани, а 42-ма полицаи са пострадали. Сръбският патриарх излезе с призив за мир и ненасилие, който съвпадна с началото на Големия Богородичен пост

Протестите в Сърбия продължиха за поредна вечер в много градове на страната, като на места избухнаха сблъсъци и полицията използва сълзотворен газ. Арестувани са 37 души, а 42-ма полицаи са пострадали, някои от които са получили счупвания, заяви вътрешният министър Ивица Дачич.

По думите му полицаите са били принудени да използват химически средства, където е било необходимо, за да се защитят, тъй като демонстрантите са ги атакували с твърди предмети като камъни и палки.

"Това не е просто нападение срещу полицията, а срещу държавата", подчерта министърът.

Полицията в Белград използва сълзотворен газ в опит да раздели протестиращите от поддръжниците на управляващата Сръбската прогресивна партия. Имаше сблъсъци между притестиращи и цивилни полицаи при опит за арест.

В Ниш демонстранти хвърляха яйца и камъни по полицаите, a в Нови сад офисът на управляващата СПП бе разбит от мъже с каски на главите и закрити лица по време на поредния антиправителствен протест, свикан от студентите, предаде РТС. По време на инцидента в офиса не е имало хора.

Мъжете счупиха витрините и изнесоха всичко от помещенията, включително и охранителните камери, се вижда от видеокадри, публикувани в социалните мрежи.

"Диваци с маски на лицата прекараха половин час в чупене на прозорците на помещенията на нашата партия, разбиха входа и откраднаха всичко, което намериха", заяви председателят на СПП Милош Вучевич в профила си в Инстаграм и нарече иницидента "Фашизъм в действие в Нови Сад".

Сръбският президент Александър Вучич осъди разрушаването на помещенията на Сръбската прогресивна партия в Нови Сад и заяви, че всички, които са проявили насилие, ще бъдат подведени под отговорност. Той съобщи, че вече има четирима арестувани и обеща още арести по-късно. И за пореден път обвини "външни сили", че дестабилизирали Сърбия. Вучич даде да се разбере, че няма намерение да отстъпва пред протестиращите:

"Хората в Сърбия трябва да знаят - дори не сме си помисляли да изкарваме армията. Няма нужда. Гражданска война, каквато и да била, няма да има. Демонстрираха ни истерия и отчаяние, защото вече са малко и ще стават все по-малко. Знаят, че се провалиха. Призовавам ги да седнем и да разговаряме, но не можем вече да разчитаме на тях, защото не са благоразумни, отговорни и сериозни хора".

Вчера той се появи при привържениците на СПП в Белград и обяви, че 4000 членове и симпатизанти на управляващата партия са се събрали в различни сръбски градове, за да защитават партийното имущество от нападения на протестиращите. Вучич, който е основател на СПП посочи, че само в Суботица 1000 души се намират в партийната централа.

На 13 август вечерта в Нови Сад възникнаха сблъсъци между протестиращите и привържениците на СПП, които се намираха вътре и пред партийния офис. Полицията раздели с кордон двете групи, но впоследствие бяха подпалени помещения, които са част от собствеността на управляващата партия, а напрежението в града продължи с часове. По същото време военен произведе изстрел във въздуха и протестиращите се разбягаха. "Стрелях, защото почувствах, че моят живот и животът на колегите ми беше застрашен", каза на следващата сутрин военният.

Според опозицията в момента на произвеждането на изстрела в Нови Сад представители на елитната част "Кобра" са се опитвали да изведат на безопасно място бившия премиер Милош Вучевич, който е председател на управляващата Сръбска прогресивна партия.

В късните часове на 14 август в кв. "Нови Белград" в сръбската столица полицията многократно използва сълзотворен газ, за да разпръсне хората, които бяха принудени да се оттеглят. В района на Генералния щаб в центъра на Белград бяха изстреляни пиротехнически средства.

Жандармерията изтласка протестиращите по посока на сградата на сръбското правителство, докато привържениците на правителството останаха позиционирани пред партийните офиси на същия район. Неочаквано група маскирани мъже с палки се появиха сред множеството, а студентите и опозицията предупредиха, че управляващите се опитват да провокират сблъсъци.

"Ръцете ви са изцапани с кръв!", "Арестувайте Вучич!" и "Свършен е!" скандираха протестиращи в няколко сръбски градове на 14 август вечерта.

Няколкостотин души протестираха и в Горни Милановац, където полицейски кордон им попречи да се доближат до офисите на СПП. Активисти на партията стояха пред офисите със сръбски знамена, докато от говорители се изпълняваше националния химн. Демонстрантите пък озвучаваха протеста си със свирки, рогове и барабани.

Протести се проведоха и в Крагуевац, Смедерево, Върбас, Сабац, Аранджеловац, Кралево, Крушевац, Чачак и други градове.

Сръбският патриарх Порфирий излезе с призив за мир и ненасилие, който съвпадна с началото на Големия Богородичен пост в Сърбия, където църковните празници се отбелязват по Юлианския календар.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президентът в корупция и непотизъм.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни, в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

Многомесечните протести в Сърбия се превърнаха в най-голямото предизвикателство пред президента Александър Вучич.

Уличният натиск доведе до оставка на правителството, но управляващата коалиция успя да излъчи нов кабинет и за първи път от началото на демократичните промени страната има безпартиен премиер без опит в политиката.

