53-годишната водачка с 2,96 промила се блъснала последователно в два спрени автомобила, единият потеглил и връхлетял върху жена, докато хвърля боклука

4968 Снимка: ОД на МВР Перник

Пияна шофьорка удари последователно две паркирани коли и рани пенсионерка в Перник. Пробата на водачката с дрегера отчела 2,96 промила алкохол, а свидетели на инцидента извършили граждански арест. Пострадалата 75-годишна жена е настанена в болница за наблюдение с няколко охлузни рани.

Инцидентът е станал сутринта в петък, 15 август, в пернишкия квартал "Църква" около 9:30 часа. Случката се разиграла като на филм, съобщи ОД на МВР Перник.

53-годишна жена зад волана на лек автомобил "Ауди" се движела от с. Студена посока кв. "Църква", но на ул. "Димитър Благоев" ударила паркиран лек автомобил "Тойота", който бил в близост до кофа за смет.

Снимка: ОД на МВР Перник

От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци в контейнера.

Водачката на аудито не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил. Шофьорите пътуващи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, като предприели граждански арест.

Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.

През март тази година възрастна жена от Перник почина, след като бе блъсната от лек автомобил при маневриране.

Снимка: ОД на МВР Перник

