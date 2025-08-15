Водачът на АТВ-то от Слънчев бряг имал книжка от началото на годината, повдигат му обвинение
Това, че родителите му са служители на МВР, няма да ни накара да неглижираме нито едно доказателство, заявиха от полицията
Повдигнаха обвинение за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице на 18-годишния шофьор на АТВ-то, който помете пешеходци в Слънчев бряг. Това съобщи на брифинг пред журналисти Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура в Бургас.
"Към настоящия момент прокуратурата е подписала обвинение на водача на моторното превозно средство за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което законодателят предвижда наказание при особено тежък случай - лишаване от свобода от две до 10 години. Назначени са необходимите експертизи", коментира Маркова. Изискани са и записи от камери за видеонаблюдение в района.
По думите ѝ на водача, по преценка на наблюдаващия прокурор и съобразно събрания доказателствен материал, ще бъде вероятно взета мярка за неотклонение до 72 часа задържане под стража, със съответно с искане от Районен съд Бургас за постоянна мярка задържане под стража.
Маркова отбеляза, че водачът е имал валидна шофьорска книжка.
"Той е правоспособен водач по смисъла на закона, съвсем от скоро, от началото на годината му е, съответно е преминал успешно изпита за водач на моторно превозно средство", коментира прокурорът.
И добави още, че се извършва проверка и на фирмата, която отдава превозното средство под наем. В хода на досъдебното производство са изискани необходимите документи, удостоверяващи спецификацията и вида на същото. Изискани са необходимите разрешителни за управлението на такъв вид моторно превозно средство, каза още Мария Маркова, цитирана от БТА.
От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че сигналът за инцидента, при който 18-годишният младеж от Несебър блъсна с четириколесно превозно средство петима души, е получен малко преди 14:00 часа вчера. На място екип от несебърската полиция е установил водача, като му е направена проверка за употреба на алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.
Въпросното превозно средство е имало необходимите регистрационни табели, валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден годишен технически преглед. Предстои извършването на допълнителни проверки по отношение на отдаването от фирмата собственик на превозното средство, каза още комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР - Бургас.
На въпрос относно опасения на близките на пострадалите, че е възможно да се прикриват някакви факти, тъй като и двамата родители на провинилия се шофьор са служители на МВР, от Димитров отговори категорично, че нито едно доказателство няма да бъде неглижирано.
Катастрофата стана на 14 август около 14:00 ч. в курортния комплекс "Слънчев бряг", като при произшествието пострадаха петима души, включително три деца.
В тежко състояние остават жената и детето, които бяха приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, след пътен инцидент в курортния комплекс "Слънчев бряг". Това посочиха от болницата. Към момента лекарите не могат да направят прогноза за състоянието им. Пациентите остават под наблюдение в отделението по реанимация, добавиха от лечебницата.
В различни отделения на болницата са още трима души. Те са с различни наранявания, няма опасност за живота им.