Това, че родителите му са служители на МВР, няма да ни накара да неглижираме нито едно доказателство, заявиха от полицията

11265 Снимка: БТА

Повдигнаха обвинение за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице на 18-годишния шофьор на АТВ-то, който помете пешеходци в Слънчев бряг. Това съобщи на брифинг пред журналисти Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура в Бургас.

"Към настоящия момент прокуратурата е подписала обвинение на водача на моторното превозно средство за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което законодателят предвижда наказание при особено тежък случай - лишаване от свобода от две до 10 години. Назначени са необходимите експертизи", коментира Маркова. Изискани са и записи от камери за видеонаблюдение в района.

По думите ѝ на водача, по преценка на наблюдаващия прокурор и съобразно събрания доказателствен материал, ще бъде вероятно взета мярка за неотклонение до 72 часа задържане под стража, със съответно с искане от Районен съд Бургас за постоянна мярка задържане под стража.

Маркова отбеляза, че водачът е имал валидна шофьорска книжка.

"Той е правоспособен водач по смисъла на закона, съвсем от скоро, от началото на годината му е, съответно е преминал успешно изпита за водач на моторно превозно средство", коментира прокурорът.

И добави още, че се извършва проверка и на фирмата, която отдава превозното средство под наем. В хода на досъдебното производство са изискани необходимите документи, удостоверяващи спецификацията и вида на същото. Изискани са необходимите разрешителни за управлението на такъв вид моторно превозно средство, каза още Мария Маркова, цитирана от БТА.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че сигналът за инцидента, при който 18-годишният младеж от Несебър блъсна с четириколесно превозно средство петима души, е получен малко преди 14:00 часа вчера. На място екип от несебърската полиция е установил водача, като му е направена проверка за употреба на алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.

Въпросното превозно средство е имало необходимите регистрационни табели, валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден годишен технически преглед. Предстои извършването на допълнителни проверки по отношение на отдаването от фирмата собственик на превозното средство, каза още комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР - Бургас.

На въпрос относно опасения на близките на пострадалите, че е възможно да се прикриват някакви факти, тъй като и двамата родители на провинилия се шофьор са служители на МВР, от Димитров отговори категорично, че нито едно доказателство няма да бъде неглижирано.

Катастрофата стана на 14 август около 14:00 ч. в курортния комплекс "Слънчев бряг", като при произшествието пострадаха петима души, включително три деца.

В тежко състояние остават жената и детето, които бяха приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, след пътен инцидент в курортния комплекс "Слънчев бряг". Това посочиха от болницата. Към момента лекарите не могат да направят прогноза за състоянието им. Пациентите остават под наблюдение в отделението по реанимация, добавиха от лечебницата.

В различни отделения на болницата са още трима души. Те са с различни наранявания, няма опасност за живота им.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.