53-годишен столичанин е управлявал влекач "ДАФ" с ремарке със спукана гума по автомагистрала "Струма", съобщиха от полицията.

Войната по пътищата

Той е спрян за проверка около 20 минути преди полунощ в района на Перник, след сигнали от водачи на леки автомобили.

Подалите сигнала съобщили, че камионът е със спукана гума и хвърчат парчета, които са нанесли леки повреди на няколко преминаващи коли.

При изпробване на шофьора на влекача за алкохол и наркотици е отчетен положителен резултат за амфетамин. Задържан е за до 24 часа с полицейска мярка. Действията по разследването продължават.

Тази нощ, отново след подаден сигнал, е спрян за проверка и 28-годишен перничанин, който след скандал с жена си потеглил с автомобила в посока Дупница. Автомобилът му "Хонда - Сивик" е бил засечен на магистралата около 2:15 ч. Пробата му за алкохол отчела 1.6 промила. Мъжът е дал кръвна проба и е задържан за до 24 часа.

