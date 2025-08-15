24071 Снимка: Facebook/"Катастрофи в София"

21-годишният шофьор, който буквално влетя с лекия си автомобил "Ауди" през прозореца на автобус от столичния "Градски транспорт", има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и т.н. Това съобщи на брифинг зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР комисар Мартин Цурински.

По думите му младежът не е собственик на лекия автомобил, който е управлявал. Колата се води на друг човек, уточни Цурински.

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1.56 часа тази нощ. На място е загинал сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса, а други шестима са пострадали. Трима от тях са с опасност за живота, а останалите са с леки наранявания. Основната версия за инцидента е несъобразена скорост.

"Автобусът от линията на нощния градски транспорт е изчаквал на червен светофар, когато лекият автомобил се е врязал в него. Загиналият е бил пътник в автобуса. Трима са пострадалите с опасност за живота - две от тях са пътнички в колата, а третият - водачът на автобуса. Въпрос на уточняване е дали скоростта, с която се е движила колата, е била превишена", добави комисар Цурински.

От Военномедицинска академия съобщиха, че при тях са приети трима пострадали от катастрофата - двама са настанени в реанимация с опасност за живота, а един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.

Преглеждат се записите от камерите, за да се установи причината за инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на 21-годишния водач на аудито са отрицателни. На 66-годишния шофьор на автобуса ще бъдат взети кръвни проби, тъй като състоянието му след сблъсъка не е позволявало да бъде тестван с дрегер.

