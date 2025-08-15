Руският външен министър Сергей Лавров привлече внимание с избора си на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия, съобщава ДПА.

Лавров, който оглавява руската дипломация през последните две десетилетия, беше облечен в бяла спортна блуза с надпис "СССР" - абревиатурата на бившия Съветски съюз.

Срещата Тръмп-Путин: 4 самолета излетяха от Москва за щата Аляска, някогашна руска колония
Руските медии спекулират дали изборът на облекло е целял да провокира американските домакини на тяхна територия или да изпрати ясен сигнал към останалите бивши съветски републики, предава БТА.

В социалната мрежа "Телеграм" веднага намериха и колко струва пуловерът, който е на известна руска марка от Челябинск - 10 990 рубли или около 230 лева.

Украйна беше част от Съветския съюз до обявяването на независимостта си през 1991 г. Войната, започната от Москва срещу Украйна през 2022 г., ще бъде една от основните теми на преговорите в Аляска, отбелязва ДПА.

Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.

"Не правим никакви прогнози", заяви той при пристигането си в Анкъридж. "Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим", добави руският външен министър, цитиран от Франс прес.

В същото време главната редакторка на РТ Маргарита Симонян съобщи, че на руските журналисти, които са част от делегацията в Аляска, са им сервирали Котлети по киевски на борда на самолета. Ястието представлява панирано пилешко филе, в което е завита бучка масло.

Междувременно местата в хотелите в Анкъридж свършиха и настаняват гостите от руската и американската делегации в общежитията на университета в града, съобщи местната телевизия Alaska News Source.

Противници на Тръмп пък устроиха проукраински протести и развяха украински знамена по улиците на Анкъридж часове преди знаковата среща.

По информация на "Ройтерс" някои от протестиращите са против идването на Путин в Аляска и са настроени скептично за резултата от преговорите. Други са разочаровани, че Зеленски няма да присъства. Такива акции са планирани и в други градове, добавя УНИАН.

