От Кирил Йорданов до Благомир Коцев - политически скандали бележат управлението на градоначалниците на морската ни столица

За пореден път на 15 август - Голяма Богородица, Варна отбелязва своя официален празник. Тази година денят пак ще премине по предварително подготвена програма със забавления за малки и големи, но и в сянката на безпрецедентна политическа криза.

Морската столица ще посрещне празника с кмет в ареста, след като настоящият градоначалник Благомир Коцев беше задържан по обвинения в корупция. Случаят обаче далеч не е изолиран, а изглежда като поредния епизод от "проклятие", тегнещо над кметския стол в града.

В последните над 20 години кметовете на Варна неведнъж са ставали част от дневния ред в страната, въвлечени в политически скандали. Предшественикът на Коцев Иван Портних приключи десетгодишното си управление като разследван от Европейската прокуратура, а преди него Кирил Йорданов беше принуден да подаде оставка след масови граждански протести, белязани от трагичната саможертва на самозапалилия се пред сградата на общината Пламен Горанов.

Обвиненията в непрозрачност, обслужване на икономически интереси и откъсване от проблемите на хората - ето какви скандали белязаха кметския пост във Варна - от Кирил Йорданов до Благомир Коцев.

Една грамада от камъни, или как гневът на хората свали Кирил Йорданов от власт

Управлението на Кирил Йорданов, един от най-дългогодишните кметове на Варна, завърши не с избори, а с масови протести. Неговата четвърта кметска клетва се оказа последна, макар по негово време морската столица два пъти да беше обявявана за най-добрия град за живеене в България.

През годините администрацията на Йорданов беше обект на постоянни критики за обслужване на корпоративни и политически интереси, корупция и външна намеса в управлението. Доклади на Сметната палата многократно установяваха нарушения при възлагането на обществени поръчки и неефективно разпореждане с общинска собственост.

Емблематичен пример за това бе и скандалът около "Алея Първа", разрешителните за строеж в Морската градина и спорните сделки за апетитни имоти по крайбрежието.

В центъра на Варна години наред зееше т.нар. "Дупка" - провален проект за търговски център, от който останаха само огромен изкоп и съмнения за неизгодни сделки с общинска земя.

През 2013 година обаче натрупаният обществен гняв "се изля" по варненските улици. Въпреки че протестите започнаха срещу високите сметки за ток, в морския град те бързо се фокусираха върху кметската администрация и по-конкретно - върху самия Кирил Йорданов. Символ на гражданското неподчинение се превърна купчината камъни, която ден след ден растеше пред сградата на общината.

Напрежението достигна своя връх на 20 февруари, когато 36-годишният Пламен Горанов се самозапали пред Общината, превръщайки се в жива факла на протеста срещу модела на управление.

Под натиска на неспиращите демонстрации и смъртта на Пламен на 6 март 2013 г. Кирил Йорданов подаде оставка. През 2015 година отново се кандидатира за градоначалник на морската столица, но не успя да достигне до кметския стол.

Булеварди, пристанища, тръбопроводи...

След частичните местни избори през лятото на 2013-а кандидатът на ГЕРБ Иван Портних дойде на власт с обещание за промяна, европейски облик и край на порочните практики от миналото. В продължение на 10 години градът действително се превърна в огромна строителна площадка, а фасадата на новопостроените булеварди и ремонтирани зони бяха символ на новата ера в управлението.

За тези 10 години обаче Портних също беше застигнат от скандали, напомнящи за миналото. Мащабните инфраструктурни проекти като бул. "Левски" и ремонтите на основни пътни артерии, макар и нужни, станаха обект на постоянни критики. Общественото недоволство беше провокирано от "ремонти на ремонтите", което пък породи съмнения за качеството на изпълнение, както и за завишени цени и непрозрачно изхарчени стотици милиони.

Истинската буря обаче се разрази в края на мандата на Портних и дори след това. Европейската прокуратура повдигна на бившия варненски кмет обвинение за измама с евросредства по проекта за рибарското пристанище "Карантината".

Малко преди това българската прокуратура го обвини и за умишленото замърсяване на Варненското езеро, след като се оказа, че аварирал тръбопровод години наред е изливал отпадни води директно във водата.

Апелативната прокуратура във Варна започна и досъдебно производство срещу градоначалника за престъпление по служба относно бездействие по връщането на акциите на "Пловдивския панаир" на държавата. През 2017 г. Общинският съвет гласува акциите на "Пловдивски панаир" АД да бъдат върнати в Министерството на икономиката. Това така и не се случи, което позволи на бизнесмена Георги Гергов да започне процедура по окончателното овладяване на дружеството.

Краят на управлението на Иван Портних не дойде с протести като този на предшественика му, а с електорална загуба.

От "Промяната" до ареста

Благомир Коцев беше издигнат от вълната на промяната и желанието за скъсване с модела "Портних", но много преди мандатът му дори да навлезе в същинската си фаза, той се превърна в най-драматичната глава от сагата за "прокълнатия" кметски стол.

Още в самото начало от мандата Общинската избирателна комисия започна проверка за евентуален конфликт на интереси заради участието му в 9 офшорки в Малта. Коцев тогава беше категоричен, че няма такива фирми.

"Внушенията срещу мен са не просто неоснователни. Те са последният агонизиращ вик на едно 10-годишно управление, което не може да се примири с волята на варненци. На едно отминало управление, което още смята, че се разпорежда със съдбите на хората и не може да се примири, че вече не му казват "браво," за всяка снимка на залез над варненския хоризонт", написа градоначалникът и публикува разпечатки от малтийския регистър, за да докаже, че няма фирми.

Скоро след това се появи и куриозният казус, в който се оказа, че Коцев като бизнесмен е спечелил дело срещу себе си като кмет. Случаят беше свързан с фирма "Овърсийз - Хоризонт" от семейния му бизнес, която осъди Община Варна заради разрешителни за преместваеми обекти на ресторанта в Морската градина "Хоризонт".

Новината за ареста му през лятото на 2025 г. избухна като политическа бомба. Обвиненията, повдигнати от Софийската градска прокуратура, бяха за участие в организирана престъпна група с цел корупционни престъпления, пране на пари и искане на подкуп за обществена поръчка. Според разследващите Коцев, заедно с други длъжностни лица, е поискал подкуп в размер на 15% от стойността на обществена поръчка за доставка на храна за деца със специални образователни потребности.

В координирана акция на Софийската градска прокуратура и ГДБОП служители влязоха в сградата на Община Варна, малко след това - и в дома му.

Драмата се пренесе от сградата на общината във Варна директно в съдебната зала в София, където след многочасови, продължили до късно през нощта заседания, магистратите определиха най-тежката мярка за неотклонение спрямо Коцев.

Защитата пледираше, че случаят е политическа поръчка, целяща да свали легитимно избран кмет, докато прокуратурата представяше доводи за тежестта на престъплението и реална опасност обвиняемите да повлияят на разследването. Накрая решението на съда беше категорично - Благомир Коцев остава в ареста.

Гледката на действащ кмет, задържан с белезници, предизвика разнопосочни реакции и бързо раздели града на два лагера - тези, които видяха потвърждение на порочните практики във властта, и тези, които определиха ареста като политическа поръчка и излязоха на протести в защита на Коцев. Демонстрациите дори преминаха отвъд границите на морската столица - в подкрепа на кмета скандираха и в София, и в Русе, и в чужбина. Градоначалника защитиха и политици, които също присъстваха на протестите.

Така - трима кметове по-късно, тази година Варна ще отбележи своя празник с градоначалник в ареста, като политическата криза се задълбочава, усещането за проклятие над кметския стол - също...

