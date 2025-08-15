"Залозите са високи!" - написа в социалната си мрежа Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп в навечерието на срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Тръмп възнамерява лично да посрещне руския държавен глава във военноморската база на САЩ Елмендорф-Ричардсън в Аляска, съобщи Ен Би Си, като се позова на високопоставени източници в американската администрация.

Срещата във военната база ще бъде организирана на най-високо ниво, като подробностите все още се доуточняват.

Владимир Путин ще отпътува за Анкоридж от Магадан, където е направил спирка по пътя си към САЩ. Полетът на Тръмп от Вашингтон до Аляска ще отнеме седем часа, припомня Ен Би Си.

Срещата между двамата президенти в Аляска се очаква да започне в 22:00 часа българско време.

Междувременно Белият дом съобщи и състава на американската делегация за днешните преговори с Русия, предаде Ройтерс. С Тръмп в Аляска заминават държавният секретар Марко Рубио, министрите на търговията Хауърд Лутник Лутник и на финансите Скот Бесент, както и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф.

Преди това беше съобщено за друг състав - с Джей Ди Ванс и Стив Уиткоф вместо Лутник и Ратклиф. Бесент и Латник са главните длъжностни лица по санкциите в САЩ. По-рано бе съобщено, че Вашингтон може да отмени санкциите срещу Русия в случай на прекратяване на огъня в Украйна.

От страна на Русия в преговорите "5 на 5" ще участват министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на финансите Антон Силуанов, министърът на отбраната Андрей Белоусов, специалният представител за САЩ Кирил Дмитриев и помощникът на Путин по международните въпроси Юрий Ушаков.

Междувременно Тръмп заяви, че на следващата среща с Путин може да присъстват не само Зеленски, но и европейски лидери. По думите му, днешната му среща с президента на Русия ще бъде "оценка и проверка на ситуацията". И основната задача на тези преговори е да подготвят срещата между Путин и Зеленски.

"Моят основен приоритет на срещата на върха в Аляска ще бъде обсъждането на възможността за прекратяване на огъня в Украйна. Не е моя отговорност да сключвам сделка с Путин и вярвам, че той ще постигне мир. Срещата ми с него проправя пътя за втора, много важна среща - със Зеленски, и можем да поканим някои европейски лидери", заяви Тръмп пред "Фокс Нюз".

