Кметът на София Васил Терзиев изрази съболезнования към близките на засегнатите от тежката катастрофа, при която кола влезе през прозореца в автобус на градския транспорт в столицата. Градоначалникът обясни и че от Столичната община още преди инцидента извършват системни действия, за да повишат безопасността по пътищата.

"Тежка катастрофа от тази сутрин отне човешки живот и рани хора. Искрени съболезнования за близките на засегнатите! Екипите на Столична община оказват пълно съдействие на разследващите органи. Очаквам органите на реда да проведат бързо и прецизно разследване по случая", написа Терзиев в профила си във Facebook.

"Още преди този трагичен инцидент започнахме системни действия за повишаване на пътната безопасност в София. По мое нареждане съвместна група от експерти на Столична община и отдел "Пътна полиция" при СДВР извърши огледи на рискови пешеходни пътеки и набеляза допълнителни мерки за обезопасяването им. Дейностите стартираха от основните булеварди и най-натоварените пешеходни пътеки. Но нито една камера и нито една глоба не могат да заменят личната отговорност зад волана. Ще продължим да работим за по-строг контрол, повече видеонаблюдение и култура на шофиране, в която животът и здравето на хората са на първо място", коментира още кметът.

И представи списък с дейностите, които СО извършва за пътната безопасност:

полагаме нова маркировка на ключови транспортни артерии като бул. "Цар Освободител", "Христо Ботев", "Скобелев", част от "Т. Каблешков", "Партений Нишавски" и др.;

поставяме LED осветление, където липсва, и подсилваме съществуващото;

монтираме антипаркинг стълбчета преди и след пешеходните пътеки;

полагаме нова маркировка тип "Зебра" със светлоотразителни перли и термопластик с дълготрайност 4-5 години;

изграждаме пешеходна светофарна уредба на бул. "Гоце Делчев" при ул. "Хубча";

поставяме изкуствени напречни неравности тип "възглавница" за ограничаване на скоростта;

обновяваме пътната маркировка приоритетно по първостепенната улична мрежа и улиците, по които се движи градски транспорт.

преди началото на учебната година обновяваме пешеходните пътеки пред всички училища и детски градини в София.

"Вече сме изградили инфраструктура за монтаж на камери за скорост на 6 локации. Подготвяме доклад, който ще внесем в Столичния общински съвет за закупуване на още 20 нови камери. Освен това са определени 21 приоритетни точки за такива камери, за които общината ще подготви и изпълни необходимата документация", добави Терзиев.

По думите му вече е въведено пилотно и видеонаблюдение, което следи за нарушители, преминаващи на червен сигнал.

"Ако МВР има техническата готовност, ще предвидим разширяване на обхвата на системите за контрол и за този тип опасни нарушения", заяви Терзиев и добави:

"Системата за овладяване на произшествията обаче трябва да включва още редица други мерки, за които отговорни са всички институции. Като например въвеждане на система, при която безотговорните шофьори да плащат много по-високи застраховки; законодателни промени със строги санкции към рецидивите на пътя; подход за ограничения, които да важат за млади водачи до добиване на опитност. Преди всичко обаче личната отговорност на всеки един водач трябва да е водеща".

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1:56 часа тази нощ.

Аудито, шофирано с висока скорост, преминава през трамвайните линии, докато автобусът е спрял на червен сигнал на светофара и изчаква за десен завой към жк "Красна поляна". Лекият автомобил отскача от бордюра на трамвайната спирка и изхвърча право в прозорците на рейса.

В този момент до автобуса са спрели и два леки автомобила, с които летящото ауди се размина на сантиметри.

На място е загинал сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса, а други шестима са пострадали. Трима от тях са с опасност за живота, а останалите са с по-леки наранявания.

