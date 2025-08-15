21-годишният Виктор Илиев, който взел лекия автомобил от приятел, е под охрана в болница

Единственият пътник в автобуса от столичния "Градски транспорт" е жертвата на жестоката катастрофа, при която лек автомобил "Ауди буквално влетя в прозорците на спрелия на червен светофар рейс. Загиналият е сирийски гражданин.

Колата пък е била взета от 21-годишния шофьор Виктор Илиев от негов приятел, за да се повози.

Водачът, който живее в столичния квартал "Факултета", е задържан и е под охрана в лечебното заведение, в което е настанен след инцидента.

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1.56 часа тази нощ. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми. В момента пътникът е на разпит, като разследващите се опитват да разберат защо 21-годишният водач изобщо не е натиснал спирачките преди да се вреже в автобуса.

Състоянието на трима от ранените обаче е критично. Двама от тях са настанени във Военномедицинска академия, а третият - в "Пирогов".

"Мобилизиран е целият ресурс на академията. Критично е състоянието на двама души", заяви шефът на ВМА ген. Венцислав Мутафчийски.

По информация на "24 часа" лекият автомобил "Ауди", който е на 15 години, е бил взет на лизинг през месец юни, като собственикът е дал колата на Илиев, за да я покара.

От СДВР съобщиха, че 21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. Самият Илиев също се е похвалил в профила си във Фейсбук, че е придобил свидетелство за правоуправление.

За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата.

