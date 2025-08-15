Единственият пътник в автобуса от столичния "Градски транспорт" е жертвата на жестоката катастрофа, при която лек автомобил "Ауди буквално влетя в прозорците на спрелия на червен светофар рейс. Загиналият е сирийски гражданин.

Колата пък е била взета от 21-годишния шофьор Виктор Илиев от негов приятел, за да се повози. 

Водачът, който живее в столичния квартал "Факултета", е задържан и е под охрана в лечебното заведение, в което е настанен след инцидента.

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1.56 часа тази нощ. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

Вижте момента, в който 21-годишният шофьор се забива с аудито си в автобуса (видео)
В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми. В момента пътникът е на разпит, като разследващите се опитват да разберат защо 21-годишният водач изобщо не е натиснал спирачките преди да се вреже в автобуса.

21-годишният шофьор на аудито Виктор Илиев взел колата от приятел

Снимка: Facebook

Състоянието на трима от ранените обаче е критично. Двама от тях са настанени във Военномедицинска академия, а третият - в "Пирогов". 

Шофьорът, влетял с колата си в градския автобус в София, има книжка от 14 дни и 6 фиша
"Мобилизиран е целият ресурс на академията. Критично е състоянието на двама души", заяви шефът на ВМА ген. Венцислав Мутафчийски.

По информация на "24 часа" лекият автомобил "Ауди", който е на 15 години, е бил взет на лизинг през месец юни, като собственикът е дал колата на Илиев, за да я покара. 

От СДВР съобщиха, че 21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. Самият Илиев също се е похвалил в профила си във Фейсбук, че е придобил свидетелство за правоуправление.

За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата. 

