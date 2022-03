2741 Снимка: AP/БТА

ООН няма информация за никаква "програма за биологични оръжия" в Украйна, заяви Изуми Накамицу, върховният представител по разоръжаването към световната организация по време на заседание на Съвета за сигурност, съобщи Ройтерс. В същото време Накамицу предупреди, че възможността за авария в украинските ядрени централи нараства с всеки изминал ден. Накамицу заяви още, че ситуации като тази във войната в Украйна, изискват засилване на международната забрана на биологичните оръжия.

Посланичката на САЩ в ООН Линда Томас-Грийнфийлд заяви, че на практика на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, свикано днес от Русия, за да се обсъдят твърденията на Москва, представени без доказателства, за "биологични дейности" на САЩ в Украйна, е потенциално разпространяване на дезинформация в действие.

Повтаряйки позицията на Вашингтон, че Украйна няма програма за биологични оръжия или такива лаборатории в Украйна, подкрепяни от САЩ, Томас-Грийнфийлд заяви, че Русия е тази, която може да използва химически или биологични оръжия в Украйна. Въпреки че тя не представи веднага доказателства за непосредствена заплаха, по време на заседанието на 15-членния съвет, тя заяви: "Русия има опит в лъжливото обвиняване на други държави в нарушения, които самата Русия извършва."

От своя страна на заседанието на Съвета за сигурност посланикът на Русия в ООН Василий Небензя посочи, че мрежа от около 40 биологични лаборатории в Украйна е работела - с финансиране от САЩ - за засилване на патогенните свойства на смъртоносни болести, съобщи ТАСС.

В същото време Световната здравна организация посъветва Украйна да унищожи особено опасните патогени, съхранявани в държавни здравни лаборатории в страната, за да се предотврати "всяко потенциално тяхно разпространение и поява на болести у населението", предаде Ройтерс.

Експерти по биосигурност казват, че движението на руските войски в Украйна и бомбардировките на украински градове са увеличили риска от изтичане на заразни патогени, ако някои от обектите, където се съхраняват, бъде засегнат.

Както и много други държави, Украйна има държавни лаборатории, които изследват как да се намалят заплахите от опасни болести, засягащи както животни, така и хора, включително и COVID-19. Украинските лаборатории получаваха подкрепа от САЩ, Европейския съюз и СЗО. Те са в центъра на нарастваща информационна война откакто Русия започна нашествието си в Украйна преди две седмици.

Междувременно в социалните мрежи се появиха публикации, цитиращи българската журналистка Диляна Гайтанджиева, която на 26 февруари пише в профила си в Twitter, че Американското посолство в Украйна е изтрило от сайта си всички документи за 11 биолаборатории в страната.

The US Embassy in #Ukraine has just deleted from its website all documents about 11 Pentagon-funded biolaboratories in Ukraine. I have published all these documents (now deleted by the Embassy) here https://t.co/Odc0ermmZe and in the thread below pic.twitter.com/benFmDwguI — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) February 26, 2022

"Това са документите, които посолството не иска да видите", заявява Гайтанджиева, като добавя и линк към информацията, която е качила на своя сайт.

These are the documents which the US Embassy does not want you to see: pic.twitter.com/gEEBLFXRdW — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) February 26, 2022

Ден по-рано - на 10 март, Гайтанджиева е написала и че преди 4 години е била изгонена от Европарламента заради спор с помощник-министъра на здравеопазването на САЩ за финансирани от Пентагона биолаборатории в 25 страни по света, а информацията ѝ е определена като "фалшива новина".

4 years ago I was expelled from the European Parliament for confronting the US Assistant Secretary of health over Pentagon-funded biolabs in 25 countries accross the world. I was smeared by US media as "fake news". Who is the fake news now? https://t.co/jLzxVrZrP1 — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) March 10, 2022

"Кой сега е "фалшивата новина", пита риторично Гайтанджиева.