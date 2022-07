Стрелба е избухнала по време на парад по случай деня на независимостта на САЩ в преградието на Чикаго - Хайленд Парк, съобщиха американските медии.

Множество сигнали за изстрели са подадени на спешния телефон 911 около 11 часа сутринта местно време. В центъра на Хайленд Парк е имало хиляди граждани, които са наблюдавали парада.

Според в. "Чикаго сън таймс" процесията внезапно спряла 10 минути след началото на парада. След това улицата се изпълнила с бягащи хора и се чули изстрели. Репортер на в. "Чикаго сън таймс" предаде, че е видял три покрити с одеяла тела, а петима души са простреляни и откарани в болница.

Според източници на АВС в Чикаго, твърде вероятно е стрелецът да е открил огън от висока сграда в района.

Шерифската служба на Лейк каунти съобщи в "Туитър", че съдейства на полицията в Хайленд парк "със стрелба в района на маршрута на парада по случай деня на независимостта". Тежко въоръжени униформени патрулират около отцепения район на стрелбата. По последни данни стрелецът все още не е задържан.

Градски служители съветват хората да избягват центъра.

A shooting has apparently occurred at a 4th of July parade in Chicago. Authorities are reporting that “multiple” people have been shot no specific numbers at this time. pic.twitter.com/ZQgESYBJE5