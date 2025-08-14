Майка, баща и дете са загинали, когато дърво е паднало върху колата им по време на проливни дъждове и наводнения в Тенеси, където наводнените пътища доведоха до драматични спасителни операции на хора, блокирани в колите си, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Тримата са загинали, когато просмуканата от вода почва причинила падането на голямо дърво в предградието на Чатануга Ийст Ридж малко след полунощ, заяви говорителката на Службата за управление на извънредните ситуации в окръг Хамилтън Ейми Максуел, цитирана от БТА.

Снимка: AP/БТА

Освен това властите са открили тяло, докато са издирвали мъж, който е бил пометен, когато е избягал покрай пожарникарите и барикадата, блокираща наводнен път във вторник, според пожарната служба в Чатануга. Местната полиция и съдебният лекар ще определят причината за смъртта.

Потоп заля Ню Йорк, двама загинаха при наводнения в Ню Джърси
Виж още Потоп заля Ню Йорк, двама загинаха при наводнения в Ню Джърси

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на "пленени" от водната стихия автомобили.

Снимка: AP/БТА

На пресконференция официалните лица заявиха, че не са очаквали толкова много дъжд и наводнения толкова бързо.

В един момент на наводнената междущатска магистрала е имало 60 превозни средства, каза Крис Адамс, директор на управлението на извънредните ситуации в окръг Хамилтън. Някои от първите спасители носели на гръб хора, които не можеха да се придвижват добре през водата, и ги поставяли на повдигнатата разделителна линия на магистралата.

