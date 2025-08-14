Ученици запалиха огън в двора на училище във Варна, има щети по сградата
Двамата тийнейджъри - вече познати на полицията, са задържани
Задържаха двама непълнолетни ученици, запалили огън в двора на училище във Варна, от който са причинени щети по сградата на учебното заведение, съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.
Тийнейджърите - вече известни на полицията, са установени и хванати на 13 август от униформените на Трето районно управление в града.
Преди три дни младежите запалили огън в двора на училище "Неофит Бозвели" в кв. "Младост". От огъня е обгоряла входната врата на учебното заведение, спукали са се няколко стъкла и са стопени кабели на камерите за видеонаблюдение.
Криминалистите са образували досъдебно производство по случая.
Потушени са 150 пожара в страната през изминалото денонощие, трима души са пострадали, съобщиха на сайта ти от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
При 26 от пожарите в страната има преки материални щети.
Екипите са реагирали на общо 196 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са 11 лъжливи повиквания.