Служители на полицейското управление в Каолиново разследват домова кражба на голяма парична сума, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

В сутрешните часове вчера в полицията е подаден сигнал от 66-годишен жител на каолиновското село Наум за кражба от жилището му на сумата от 33 000 лева. По данни на мъжа тя е извършена около 23 часа на 12 август, като крадецът е проникнал в имота, след като е демонтирал комарник на прозорец.

Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство.

Разкриха кражба на крупна сума и злато от апартамент в Бургас
Виж още Разкриха кражба на крупна сума и злато от апартамент в Бургас

За още две кражби съобщиха днес от пресцентъра на полицията в Шумен. Едната е извършена в казино на ул." Цар Освободител" в Шумен. 29-годишен мъж сигнализирал полицията, че за времето от 12:45 до 13:30 неизвестен е откраднал мобилен телефон "Самсунг". В хода на предприетите действия по образуваното бързо производство за кражба, извършителят, 51-годишен мъж от село Долец, област Силистра, е установен и задържан. Телефонът е предаден на собственика му с протокол.

За периода между 10 и 13 август неизвестен е проникнал в частен дом в село Преселка през незаключена входна врата и е откраднал бас туба, усилвател и захранващи кабели. Сигналът е приет от собственика, 75-годишен мъж от същото село. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

 

ИЗБРАНО
Експерти: Годежният пръстен на Джорджина Родригес може да струва 5 млн. долара Лайф
Експерти: Годежният пръстен на Джорджина Родригес може да струва 5 млн. долара
14684
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
17334
Шефката на Европейската централна банка показа българските евромонети (снимки) Бизнес
Шефката на Европейската централна банка показа българските евромонети (снимки)
20412
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник" IT
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник"
12832
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън Impressio
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън
7156
Трабзон е най-нещастният турски град Trip
Трабзон е най-нещастният турски град
1916
Кенийски зелен фасул: Що е то и какво да си сготвим с него Вкусотии
Кенийски зелен фасул: Що е то и какво да си сготвим с него
1751
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август?
992