Служители на полицейското управление в Каолиново разследват домова кражба на голяма парична сума, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

В сутрешните часове вчера в полицията е подаден сигнал от 66-годишен жител на каолиновското село Наум за кражба от жилището му на сумата от 33 000 лева. По данни на мъжа тя е извършена около 23 часа на 12 август, като крадецът е проникнал в имота, след като е демонтирал комарник на прозорец.

Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство.

За още две кражби съобщиха днес от пресцентъра на полицията в Шумен. Едната е извършена в казино на ул." Цар Освободител" в Шумен. 29-годишен мъж сигнализирал полицията, че за времето от 12:45 до 13:30 неизвестен е откраднал мобилен телефон "Самсунг". В хода на предприетите действия по образуваното бързо производство за кражба, извършителят, 51-годишен мъж от село Долец, област Силистра, е установен и задържан. Телефонът е предаден на собственика му с протокол.

За периода между 10 и 13 август неизвестен е проникнал в частен дом в село Преселка през незаключена входна врата и е откраднал бас туба, усилвател и захранващи кабели. Сигналът е приет от собственика, 75-годишен мъж от същото село. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

